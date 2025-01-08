Как новоизбранный президент США приближает мир к глобальной войне

Трамп настоял, что Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира", в частности от кораблей Китая и России. Он добавил, что не исключает военного и экономического принуждения для упомянутого территориального достояния, а также для "остановки войн" и экономической безопасности.

Почему стремление новоизбранного президента США Дональда Трампа перекроить карту мира для мира на самом деле приближает международное сообщество к новой глобальной войне – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Заявления Трампа на грани территориального спора

Хотя в отличие от Владимира Путина, который придумал целую альтернативную версию истории России, в которой она извечно владела Крымом и создала Украину, Трамп не настаивает на исторической принадлежности Гренландии к США. В то же время почти президент одного суверенного государства заявляет фактическую претензию на универсально признанную часть суверенной территории другого государства.

При этом США имеют целую серию международных договоров с Данией, в которых признают ее в действующих границах, включая ледяной остров. Например, Договор о дружбе, торговле и мореплавании (1951) и Соглашение об оборонном сотрудничестве (2023). В то же время последний договор полностью исключает из своей сферы действия Гренландию и Фарерские острова, что:

во-первых, вероятно, стало основанием для коммерческих предложений США по части территории Дании;

во-вторых, указывает на то, что аппетиты Трампа могут возрасти и в отношении других датских островов.

При этом интересы новоизбранного президента США трудно объяснить чисто соображениями безопасности. В отличие от ЕС, в составе Дании Гренландия входит в НАТО. Более того, на северо-западном побережье острова расположена база космических сил США "Бидуфик", а в городе Нуук в 2020 году при первой каденции Трампа впервые с 1953 года возобновили деятельность американского консульства.

Поэтому, если Гренландия должна способствовать "остановке войн", то она может выполнить эту миссию и в составе Дании.

Поэтому, можно предположить, что "территориальные претензии" Трампа обусловлены исключительно экономическими интересами:

стремлением подорвать "монополию" России по контролю за Северным морским путем,

не допустить распространения влияния Китая через альянс с Россией,

получить доступ к полезным ископаемым,

ликвидировать немногочисленные территориальные барьеры в торговле.

Если одиозные заявления новоизбранного президента, которые впервые были озвучены еще в 2019 году, маловероятно таки найдут отражение во внешней политике США после его инаугурации 20 января, то Дании стоит задуматься об обращении в Международный Суд ООН в связи с нарушением США упомянутого Договора (1951), который предусматривает такую опцию.

Крымский сценарий для Гренландии

Любые действия, направленные на принудительное изменение территориальной принадлежности, нарушают сразу несколько принципов международного права. Устав ООН, обязательный, что для США и Дании, что для России и Украины, предусматривает принцип суверенного равенства, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, а также запрета угрозы силой и применения силы.

Даже заявления, которые содержат упоминания о потенциальном военном захвате части территории другого государства, могут и должны считаться нарушением упомянутых принципов. Ведь они подрывают основы международного правопорядка и могут привести к полномасштабной войне.

В этом контексте следует вспомнить историю захвата Россией Крымского полуострова. В 2008 году по так называемым Харьковским соглашениям в обмен на скидку на российский газ Россия взяла фактически в бессрочную аренду часть суверенной территории Украины – место дислокации Черноморского флота в Севастополе. В феврале 2014 году государство-агрессор оккупировало весь полуостров, а 31 марта того же года в одностороннем порядке денонсировало ничтожный международный договор, заключенный в результате акта государственной измены.

Кажется, крымский сценарий Трамп хотел бы разыграть в Гренландии, декларируя путинский нарратив о войне ради того, чтобы не было войны.

На сегодня США уже имеют военную базу в Гренландии, но, в отличие от России также имеют демократию и здравый смысл, чтобы не поддержать идею одиозного лидера, которая приведет к девальвации международного права и будет реплицироваться в разных уголках мира, сопровождаясь вооруженными конфликтами.

Агрессию России и посягательство Трампа на Гренландию объединяет еще один опасный аспект. Те, кому после Второй мировой войны была отведена роль "международных полицейских" и своеобразных гарантов мира и безопасности для всех, сегодня, имея в арсенале ядерное оружие, пытаются угрожать тем, которые его не имеют. Это возвращает мир к давно назревшему вопросу о пересмотре системы коллективной безопасности, а значит, к изменению действующего международного права, где начинает доминировать не юридическая норма, а сила.

Дважды в одну реку

31 марта 1917 года вместе с выплатой Дании 25 миллионов долларов состоялась официальная передача Виргинских островов США. Этому предшествовали годы сопротивления датчан, угроза со стороны Германии и Первая мировая война в целом.

Интересно, что в 1917 году США признали суверенитет Дании над Гренландией, которую Трамп пытается "купить" в 21 веке.

Современное международное право не содержит прямого запрета продать часть государства другому государству, если это не будет осуществлено под принуждением. Однако, в истории после Второй мировой войны примеры подобных транзакций – единичны.

Например, в 2014 году Кирибати (миниатюрное государство в Океании) купило немного земли у Фиджи (другое миниатюрное государство в Океании), надеясь таким образом спасти свое население от последствий глобального потепления в форме затопления территорий.

Подобные коммерческие планы имеет и государство Тувалу из этого же региона. В других случаях страны отступали часть территории бесплатно в рамках двусторонних международных договоров, как это сделала Россия в отношении Китая в 2000 году в ряде соглашений о границе в районе реки Амур.

Дания, очевидно, не продаст Гренландию США. На фоне заявлений Трампа король Фредерик X даже завершил изменение официального герба государства, где большее внимание уделено автономным территориям.

В то же время, пока действующий правитель и лидер, который готовится к инаугурации, соревнуются в словесных диспутах, кроме уже рассмотренных, возникает еще один вопрос – останется ли Дания крупнейшим государством по уровню помощи Украине от ВВП (1,8% по состоянию на 2024 год), принимая во внимание военные заигрывания Трампа?