"Настроен на покупку и владение": Трамп снова заявил о желании приобрести Сектор Газа

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 февраля, заявил, что готов купить Сектор Газа. При этом глава Штатов добавил, что может позволить присоединиться к восстановлению части территории другим странам Ближнего Востока.

Трамп собрался создать там "ближневосточную ривьеру". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп предположил, что позволит части палестинцев жить в США

Президент США заявил, что Сектор Газа – место под снос.

Я настроен на покупку и владение Газой. Что касается его восстановления, мы можем передать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они построили его части, другие люди могут сделать это при нашей поддержке. Но мы стремимся владеть ею, взять ее и убедиться, что ХАМАС не вернется обратно,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что может некоторых палестинских беженцев впустить в США, но будет рассматривать такие запросы в каждом отдельном случае.

Напомним, что Трамп в последнее время постоянно говорит о планах выселить палестинцев, которые живут на территории Сектора Газа. Его идеи вызвали волну критики.