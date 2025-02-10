Трамп зібрався створити там "близькосхідну рив'єру". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп припустив, що дозволить частині палестинців жити у США

Президент США заявив, що Сектор Гази – місце під знесення.

Я налаштований на купівлю та володіння Газою. Що стосується його відновлення, ми можемо передати його іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували його частини, інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти нею, взяти її та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад,

– заявив Трамп.

Він також додав, що може деяких палестинських біженців впустити до США, але розглядатиме такі запити в кожному окремому випадку.

Нагадаємо, що Трамп останнім часом постійно говорить про плани виселити палестинців, які живуть на території Сектора Гази. Його ідеї викликали хвилю критики.