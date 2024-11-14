В Минюсте США назвали "безумным" намерение Трампа назначить Гейца генпрокурором, – СМИ

В Министерстве юстиции США заявили, что намерение новоизбранного президента Дональда Трампа номинировать конгрессмена Мэтта Гейца на должность генерального прокурора шокировало их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Отмечается, что Мэтт Гейц, член Палаты представителей от Флориды, недавно стал объектом расследования ФБР.

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Как в Минюсте США прокомментировали выбор Трампа

Один из чиновников Министерства юстиции назвал выбор Трампа "действительно впечатляющим", а другой назвал его "сумасшедшим".

По словам журналистов, Гейц был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, что закончилось без предъявления обвинений.

Что, черт возьми, происходит? Мне трудно найти слова. Сколько других будущих генеральных прокуроров имели предыдущий опыт уголовного преследования?

– сказал представитель Минюста.

Стоит отметить, что Мэтт Гейц также является ярым сторонником Трампа и регулярно критиковал как Министерство юстиции, так и ФБР, в частности, призывал к сокращению финансирования ФБР и вообще его ликвидации. Особенно критически Гейц относился в частности к расследованию Министерства юстиции относительно штурма Капитолия 6 января 2021 года: он регулярно распространяет различные теории заговора по этому поводу.

По словам журналистов, в день, когда Трамп объявил свои намерения, в Минюсте США царило "мрачное настроение", а его сотрудники рассуждали о возможном влиянии Гейца на ведомство.

К слову, нынешние и бывшие старшие военные командиры США также обеспокоены из-за намерений Трампа назначить главой Министерства обороны ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета. Все потому, что, вероятно, Хегсет не имеет должного опыта управления крупными структурами.