Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Зазначається, що Метт Гейц, член Палати представників від Флориди, нещодавно став об'єктом розслідування ФБР.

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Як у Мін'юсті США прокоментували вибір Трампа

Один з посадовців Міністерства юстиції назвав вибір Трампа "справді приголомшливим", а інший назвав його "божевільним".

За словами журналістів, Гейц був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень.

Що, в біса, відбувається? Мені важко знайти слова. Скільки інших майбутніх генеральних прокурорів мали попередній досвід кримінального переслідування?

– сказав представник Мін'юсту.

Варто зазначити, що Метт Гейц також є затятим прихильником Трампа і регулярно критикував як Міністерство юстиції, так і ФБР, зокрема, закликав до скорочення фінансування ФБР і взагалі його ліквідації. Особливо критично Гейц ставився, зокрема, до розслідування Міністерства юстиції щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року: він регулярно поширює різні теорії змови з цього приводу.

За словами журналістів, в день, коли Трамп оголосив свої наміри, у Мін'юсті США панував "похмурий настрій", а його співробітники міркували про можливий вплив Гейца на відомство.

До слова, теперішні та колишні старші військові командири США також стурбовані через наміри Трампа призначити главою Міністерства оборони ведучого Fox News та ветерана Піта Гегсета. Все через те, що, ймовірно, Гегсет не має належного досвіду керування великими структурами.