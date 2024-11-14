Очевидно, що Трамп готувався до перемоги на виборах президента США. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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"Це означає тільки одну річ – Трамп готувався до цього. Він вже не новачок, який з бізнесу прибіг з унікальним баченням, різними амбіціями. Він, вже побувши в цьому кріслі, розуміє, де йому потрібна буде та чи інша підтримка", – сказав він.

"Трамп вирішив працювати з вірними"

Дмитро Шеренговський зазначив, що зараз Дональд Трамп обирає кандидатів на посади, які будуть максимально вірними йому та лояльними до усіх його рішень. Там є фахові люди, а є особи, які, наприклад, мають проблеми із законом.

Є історія про те, з ким краще працювати: з розумними чи з вірними? Трамп зробив висновок, що краще працювати з вірними. Він підбирає команду, яка буде абсолютно лояльною до нього, яка точно не буде перечити йому чи вставляти палки в його політику. Не буде тих скандалів, які були в попередньому періоді, з киданнями своїх місць,

– пояснив він.

Зокрема, новим генеральним прокурором США стане конгресмен з Флориди Метт Гетц. Раніше він звинувачувався у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та отриманні "неналежних подарунків". Також він відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Проректор Українського католицького університету підкреслив, що Трампу висували різні звинувачення як на федеральному, так і на рівні окремих штатів. Частину з них можуть списати.

"Навіть якщо відбудуться суди, то частину федеральних злочинів Трамп може собі списати, піддавши себе під амністію. Він має на це право. Такий ручний генпрокурор для того, щоб не виникало інших питань. І в Гетца багато справ інкримінуються, триває багато розбірок і судів. Цілком ймовірно, що частина з них просто пропаде", – припустив політолог.