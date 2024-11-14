У США вважають, що існує загроза зосередження великої влади в руках Піта Гегсета, передає 24 Канал з посиланням на CNN та Politico.

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Як реагують на Піта Гегсета у США

Попри військовий досвід, вище командування США не впевнене, що Гегсет зможе керувати настільки складним бюрократичним апаратом, як Міністерство оборони США.

Колишні та теперішні старші військові командири, які служили при Трампі та Байдені, вважають призначення Гегсета на посаду глави Пентагону "смішним" та "кошмарним".

Призначення на посаду Гегсета також може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні. Це спричинено тим, що міністр оборони зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами підлеглих.

Деякі посадовці розповідають, що намагаються більше дізнатися про свого нового начальника через пошук у Google. Інші побоюються, що Піт Гегсет може почати різке скорочення програм відомства, попередньо не ознайомившись із ситуацією.

У США також кажуть, що призначення на посаду глави Пентагону Піта Гегсета спричинить ситуацію, коли "один розум контролюватиме багато рук". Проте навряд чи це може бути ефективно.