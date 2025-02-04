Киев готов дать США право добывать редкоземельные минералы за гарантии безопасности, – NYT

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Украиной, в соответствии с которым Украина поставляла бы Соединенным Штатам редкоземельные минералы в обмен на помощь. Киев готов это сделать, если США будут обещать ему безопасность.

Это свидетельствует о его прагматичном подходе к поддержке Украины, которая подверглась значительным разрушениям из-за войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Готов ли Киев пойти на условия Трампа

Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они собираются обеспечить то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами,

– сказал Трамп из Овального кабинета, подписывая очередные указы.

Украина обладает значительными залежами редкоземельных минералов, таких как литий, уран и титан, которые критически важны для производства электромобилей, ветровых турбин и других технологий.

Предложение Трампа прозвучало на фоне прекращения его администрацией финансирования иностранных программ развития, что заставило гуманитарные организации в Украине сократить деятельность, а правительство – искать новые источники финансирования для поддержки энергетической инфраструктуры и ветеранов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что военная помощь США, предоставленная во времена администрации Байдена, не пострадала из-за сокращения финансирования. Однако Трамп неоднократно выражал недовольство расходами США на военную поддержку Украины.

Его предложение обмена помощи на редкоземельные минералы соответствует его экономической политике, которая предусматривает использование финансовой мощи США для давления на союзников. Такой подход он уже применял в отношении Колумбии и Мексики.

В то же время сам Зеленский ранее предлагал сотрудничество США в этой сфере, подчеркивая, что поддержка Украины соответствует экономическим интересам Америки.

Один из высокопоставленных украинских чиновников, комментируя заявление Трампа, отметил, что Киев готов к такому сотрудничеству при условии гарантий безопасности, которые сделают невозможным попадание ресурсов в Россию.

По оценкам экспертов, в Украине есть более 20 видов стратегически важных редкоземельных минералов. Некоторые аналитики оценивают их залежи в триллионы долларов, однако их реальная стоимость остается неопределенной из-за российской оккупации части территорий.

Ранее Киев планировал подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых с администрацией Байдена, но отсрочил этот шаг, ожидая прихода Трампа к власти.

В конце прошлого года украинская делегация встретилась в Вашингтоне с американскими бизнесменами, предлагая им возможность приобретения лицензий на добычу полезных ископаемых или создание партнерств с действующими владельцами лицензий.

Несмотря на это, остается неизвестным, насколько быстро Украина сможет реализовать такие соглашения. Бизнес-лидеры и законодатели указывают на необходимость дополнительной геологической разведки и устранения административных препятствий для иностранных инвестиций в эту сферу.

Кроме того, российские войска уже захватили значительную часть украинских залежей редкоземельных минералов и продолжают наступление на новые месторождения. Сейчас они находятся менее чем в 10 километрах от одного из крупнейших залежей лития в Украине, что в Донецкой области.