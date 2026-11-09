Трамп рассказал, надеется ли он попасть в рай и почему не хочет прощать врагов"
Президент США Дональд Трамп поделился своими мыслями о жизни после смерти и собственных шансах попасть в рай. В то же время он признался, что есть что-то, на что он не готов пойти даже ради этого.
Об этом американский лидер рассказал в интервью программе "60 Minutes", которое опубликовал телеканал CBS News.
Что Трамп сказал о рае и своих врагах?
Во время беседы журналист спросил президента США, что, по его мнению, происходит с человеком после смерти.
Я религиозный человек, поэтому теоретически попадаю в рай,
– ответил Трамп.
На уточнение, действительно ли он надеется оказаться на небесах, американский президент ответил утвердительно.
Надеюсь. Я не хочу попасть в ад,
– сказал он.
Затем журналист упомянул политических оппонентов Трампа, в частности бывшую спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Он спросил президента, смог бы тот простить их ради того, чтобы попасть в рай.
Однако президент США ответил отрицательно, пояснил, что считает некоторых своих оппонентов нечестными и вредными для страны.
Ответ – нет. Я хочу быть честным. Нет,
– заявил он.
Более того, Трамп признал, что его отношение к отдельным политическим противникам вряд ли изменится.
Я, пожалуй, не смогу этого сделать, нет, потому что ненавижу некоторых своих врагов и всегда буду их ненавидеть,
– подытожил американский лидер.
Напомним, Дональд Трамп также продолжает критиковать своих предшественников Джо Байдена и Барака Обаму, обвиняя их в целом ряде проблем США. По подсчетам Reuters, только с начала 2026 года американский президент не менее 890 раз упоминал Байдена в своих публичных выступлениях, интервью и социальных сетях.