Трамп рассказал, надеется ли он попасть в рай и почему не хочет прощать врагов"

Президент США Дональд Трамп поделился своими мыслями о жизни после смерти и собственных шансах попасть в рай. В то же время он признался, что есть что-то, на что он не готов пойти даже ради этого.

Об этом американский лидер рассказал в интервью программе "60 Minutes", которое опубликовал телеканал CBS News.

Что Трамп сказал о рае и своих врагах?

Во время беседы журналист спросил президента США, что, по его мнению, происходит с человеком после смерти.

Я религиозный человек, поэтому теоретически попадаю в рай,

– ответил Трамп.

На уточнение, действительно ли он надеется оказаться на небесах, американский президент ответил утвердительно.

Надеюсь. Я не хочу попасть в ад,

– сказал он.

Затем журналист упомянул политических оппонентов Трампа, в частности бывшую спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Он спросил президента, смог бы тот простить их ради того, чтобы попасть в рай.

Однако президент США ответил отрицательно, пояснил, что считает некоторых своих оппонентов нечестными и вредными для страны.

Ответ – нет. Я хочу быть честным. Нет,

– заявил он.

Более того, Трамп признал, что его отношение к отдельным политическим противникам вряд ли изменится.

Я, пожалуй, не смогу этого сделать, нет, потому что ненавижу некоторых своих врагов и всегда буду их ненавидеть,

– подытожил американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп также продолжает критиковать своих предшественников Джо Байдена и Барака Обаму, обвиняя их в целом ряде проблем США. По подсчетам Reuters, только с начала 2026 года американский президент не менее 890 раз упоминал Байдена в своих публичных выступлениях, интервью и социальных сетях.