Угрожающая ситуация для США: какие проблемы с Россией хочет решить Трамп, присоединив Гренландию

Дональд Трамп начал свою новую президентскую каденцию с того, что заявил о претензиях США на остров Гренландия, который принадлежит Дании. В контексте глобальных изменений, происходящих в мире, его идеи вполне логичны.

Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен, визионер, идеолог технологии Blockchain и искусственного интеллекта Марк Гинзбург, отметив, что Трамп и во время своей первой президентской каденции посягал на Гренландию. Также Госсекретарь Марко Рубио отметил, что приобретение Гренландии соответствует национальным интересам США.

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Европе это не нравится

Гинзбург заметил, что когда Трамп во время своего первого президентского срока довольно жестко высказался относительно возможного присоединения Гренландии, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. После этого Трамп отменил свой визит в Данию.

Однако сейчас он вернулся в Белый дом и имеет очень серьезные намерения,

– подчеркнул он.

Гренландия нужна США сразу по нескольким причинам. На острове есть много ресурсов – на триллионы долларов. Также важная ее ценность – расположение: на пересечении очень важных морских и океанских путей. Из-за изменения климата и таяния ледников эти пути становятся еще более эффективными.

Самое главное для США, что Гренландия является путем к Арктике. Вскоре контроль над ней станет одной из причин глобальных конфликтов в мире,

– предположил бизнесмен.

Если бы США удалось полностью включить в свой состав Гренландию и северные провинции Канады, то они могли бы контролировать половину Северного Ледовитого океана. Ведь сейчас площадь от Шпицбергена до Аляски – это вотчина России.

Это, по его мнению, является угрожающей ситуацией для США, ведь с острова Ратманова на Чукотке до Сан-Франциско расстояние всего 4800 километров. А ширина Берингова пролива, разделяющего США и Россию, лишь 86 километров.

Странам Евросоюза, по словам бизнесмена, не понравились заявления Трампа по Гренландии. Потому что поддержка Украины базировалась на том, что когда Россия оккупировала украинскую территорию, она нарушила непоколебимость европейских границ.

Если Трамп заберет Гренландию военным путем, то у Владимира Путина будет определенное оправдание, мол, преследуя собственные геополитические интересы, великие державы могут не считаться с существующими границами независимых государств,

– подчеркнул Марк Гинзбург.

Отметим, что по мнению эксперта-международника Станислава Желиховского, заявления Трампа, в частности по Гренландии могут использовать россияне. Если, мол, Вашингтон может действовать неправомерно в отношении других стран, то почему Москва не может поступать так же. Поэтому, по словам эксперта, Трампу нужно делать так, чтобы "мировые террористы" не смогли трактовать его действия, как "зеленый свет" для осуществления ими противоправных действий".