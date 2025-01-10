Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эгеде хочет поговорить с Трампом

Во время выступления перед журналистами Эгеде сообщил, что не имел контактов с Трампом. В то же время он отметил, что Гренландия готова к переговорам.

Вместе с тем, Эгеде отметил, что Гренландия стремится к независимости.

Это то, что все должны уважать. Но это не означает, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией,

– добавил премьер Гренландии.

Справка. Гренландия, где проживает 57 000 человек, была колонией Дании до 1953 года, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году она обеспечила себе право претендовать на независимость путем голосования.

Ранее Трамп назвал контроль США над Гренландией, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью". После этого ряд мировых политиков заявили, что такие заявления новоизбранного президента США являются недопустимыми.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Гренландия принадлежит ее жителям и не может представить реальной попытки США отобрать остров силой. Также она добавила, что хочет провести переговоры с Трампом относительно его намерений относительно Гренландии.