Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Егеде хоче поговорити з Трампом

Під час виступу перед журналістами Егеде повідомив, що не мав контактів з Трампом. Водночас він наголосив, що Гренландія готова до переговорів.

Разом з тим, Егеде наголосив, що Гренландія прагне незалежності.

Це те, що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією,

– додав прем'єр Гренландії.

Довідка. Гренландія, де проживає 57 000 осіб, була колонією Данії до 1953 року, але зараз є самоврядною територією Данії. У 2009 році вона забезпечила собі право претендувати на незалежність шляхом голосування.

Раніше Трамп назвав контроль США над Гренландією, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю". Після цього низка світових політиків заявили, що такі заяви новообраного президента США є неприпустимими.

Крім того, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою. Також вона додала, що хоче провести переговори з Трампом щодо його намірів щодо Гренландії.