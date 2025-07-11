Какую угрозу несут планы Трампа об восстановлении Украины

Министр финансов США заявил, что Трамп создал и возглавил фонд по реконструкции Украины. Он, мол, предоставит Украине гораздо лучшее экономическое будущее и будет следить за тем, чтобы ни одна компания или организация, которая участвовала в российской интервенции против Украины, не могла обогатиться благодаря этому фонду.

Почему Трамп решил создавать фонд для Украины

Такое сообщение американского министра финансов Скотта Бессента можно считать странным на фоне отсутствия какого-либо понимания того, как вообще закончится война в Украине. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Ранее одна из крупнейших американских финансовых компаний BlackRock Investment прекратила поиск возможных инвесторов для создания многомиллиардного фонда по реконструкции Украины именно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

На решение компании как раз повлияла очевидная неопределенность подходов нового американского президента к завершению войны в Украине. Компания решила, что ее представители не смогут объяснить инвесторам их реальных перспектив в процессе восстановления Украины в ситуации, когда нет никакого понимания, как завершится российско-украинская война.

После того, как стало известно, что американцы практически вышли из процесса, в Европейском Союзе подчеркнули, что будут создавать свой фонд по реконструкции Украины. И, конечно, Трамп, который привык возглавлять все инвестиционные процессы, которые только может возглавить, сразу же дал поручение собственному министру финансов сообщить, что он сам будет создавать и возглавлять инвестиционный фонд для развития Украины.

Это ответ и на действия компании BlackRock, которая отказалась от участия в процессе, и на действия европейцев, которые заявили, что будут искать инвесторов, какой бы ни была политика президента США на украинском направлении.

В то же время это неплохой для Украины месседж, ведь теперь Трамп будет лично заинтересован в том, чтобы российско-украинская война завершилась и чтобы американские компании могли принять участие в развитии Украины. Тем более, что процессом будет руководить непосредственно сам президент США.

Вопросов больше, чем ответов

Однако это не дает ответа на вопрос, какие инструменты Трамп собирается использовать для того, чтобы заставить Владимира Путина завершить войну. Ведь даже относительно продолжения вооружения Украины нет четкого понимания, какой будет американская политика. Так, процесс поставки оружия Украине продолжился после остановки, вызванной решением Пентагона. Но количество этого вооружения остается невыясненным.

Невыясненными остается и продолжение помощи Украине после того, как иссякнет пакет, который был предоставлен нашей стране благодаря Джо Байдену. Никакой помощи, которая была связана непосредственно с Трампом, пока что нет и неизвестно, будет ли она вообще.

Если Трамп действительно желает инвестировать в развитие Украины, то очевидно должен был бы предоставить нашей стране оружие, чтобы остановить дальнейшую российскую агрессию.

Непонятно, каким будет санкционное давление Трампа на Россию и будет ли вообще. Сейчас американский президент настаивает на том, что если Конгресс хочет принять закон о новых санкциях против России, то должен дать ему инструменты, которые бы позволяли не только усиливать, но и ослаблять санкции. Мы не знаем, как Трамп воспользуется этими полномочиями и не смягчит ли санкции, чтобы договориться с Путиным.

Ведь, как видим, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, несмотря на демонстративное раздражение Трампа позицией Путина. Рубио пообещал, что американские руководители и в дальнейшем будут разговаривать с лживыми российскими коллегами.

Следующий вопрос тоже не менее важен: а не будет ли так, что Трамп будет принуждать украинское руководство на значительные уступки России ради хотя бы прекращения огня? Ведь он будет заинтересован начать процесс развития украинской экономики как можно быстрее, пока он находится в Белом доме.

В такой ситуации его совершенно не будет интересовать, какую именно Украину он развивает: демократическую, украиноцентричную, такую, которая будет распоряжаться собственной политикой и геополитическим выбором, или Украину, которая останется после войны в очевидной экономической и политической зависимости от России.

Именно тому по этому инвестиционному фонду есть больше вопросов, чем ответов. Однако самый главный вопрос – будет ли такой фонд создан вообще? Ведь мы с вами уже были свидетелями достаточно громких заявлений, как самого Трампа, так и представителей его администрации, которые ничем реально конкретным не подкреплялись, а произносились исключительно для того, чтобы создать красивую картинку.