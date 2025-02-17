Власть в России должна измениться на демократическую, если она хочет вернуться в G7. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Франции, что приводит Le Figaro.

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Что говорят в МИД Франции об идее возвращения России в G7

Жан-Ноэль Барро говорит, что "немыслимо", чтобы Россия сейчас вернулась в G7.

Сегодня это невозможно себе представить. G7 – это группа самых развитых демократий. Хочет ли Россия предстать как развитая демократия? Нет. Поэтому сегодня это неприемлемо,

– подчеркнул Барро.

Он отметил, что Москва все больше отдаляется от демократических ценностей и ведет агрессивную политику в отношении стран G7.

В то же время он не исключил возможности возвращения России в G7 в будущем, если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".

"В будущем, почему бы и нет? Ответственность за эту войну лежит на плечах Путина, не российский народ начал эту войну. Если после того, как мы создадим условия для справедливого и длительного мира, нам удастся восстановить взаимодействие с российским народом, возможны и другие дипломатические отношения", – подытожил Барро.

Напомним, Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7 и доверяет Путину в вопросе мира.