Влада у Росії повинна змінитися на демократичну, якщо вона хоче повернутися у G7. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови МЗС Франції, що наводить Le Figaro.

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Що кажуть у МЗС Франції про ідею повернення Росії у G7

Жан-Ноель Барро каже, що "немислимо", щоб Росія зараз повернулася у G7.

Сьогодні це неможливо собі уявити. G7 – це група найрозвиненіших демократій. Чи хоче Росія постати як розвинена демократія? Ні. Тому сьогодні це неприйнятно,

– наголосив Барро.

Він зазначив, що Москва дедалі більше віддаляється від демократичних цінностей і веде агресивну політику щодо країн G7.

Водночас він не відкинув можливості повернення Росії у G7 в майбутньому, якщо в Україні буде досягнуто "справедливого та тривалого миру".

"У майбутньому, чому б і ні? Відповідальність за цю війну лежить на плечах Путіна, не російський народ розпочав цю війну. Якщо після того, як ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити взаємодію з російським народом, можливі й інші дипломатичні відносини", – підсумував Барро.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче повернення Росії до G7 і довіряє Путіну в питанні миру.