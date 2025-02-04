Почему встреча с Трампом будет победой для Путина

Дональд Трамп не против встретиться с Владимиром Путиным, более того, такую возможность не исключает и российский диктатор. Встреча может стать возможностью для главы Кремля показать свою силу.

Вероятно, есть немало мест, где могут встретиться Трамп и Путин. Как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, это вообще не является проблемой, другой вопрос заключается в том, какими будут последствия такого общения.

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Путин может переиграть Трампа

"Для Путина это однозначно будет победой, потому что его главная задача – повторить Ялтинскую или Тегеранскую конференции, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир", – сказал Игорь Яковенко.

Именно в таком формате Путин хочет представить встречу с Трампом. Она только покажет, что он побеждает, является успешным, потому что с ним говорят самые влиятельные люди мира.

К тому же есть еще одна проблема для Трампа и для всего цивилизованного мира. Говорится о том, что во время личной встречи Путин сможет переиграть Трампа. Он опытный мастер по вербовке. Лесть в сторону нового президента США – еще одно подтверждение этого,

– добавил российский оппозиционный журналист.

Путин давит на болевые точки трамповского эго. Например, говорит, что у Трампа украли победу на выборах в 2020 году, а если бы он стал президентом, то война не началась бы. Это откровенная ложь, но Трамп постоянно это повторяет, а Путин подыгрывает.

Российский диткатор имеет опыт вербовки и уже проявлял его, во время встречи с Трампом в 2018 году. Тогда президент США после общения заявил, что больше доверяет главе Кремля, чем американским спецслужбам.

С годами Путин становится только еще большим диктатором, а Трамп к этому стремится. Несмотря на большое преимущество в ресурсах, которые имеют США, Путин может делать со своей страной все, что хочет, а Трамп пока нет,

– подытожил Игорь Яковенко.

К слову, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц подтвердил, что встреча обоих президентов готовится, соответствующая работа уже продолжается.