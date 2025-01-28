Это лишит Россию возможности воевать: Трамп нашел слабое место Путина

Россия еще не исчерпала свой наступательный потенциал, но у США есть серьезный рычаг влияния, который может кардинально изменить ситуацию. К сожалению, это небыстрое дело, которое требует времени.

Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, заметив, что Дональд Трамп четко сказал, что прежде всего надо бороться с российской нефтью. От нее зависит состояние дел в экономике страны-агрессора.

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Сколько Россия еще сможет воевать

Слабым местом россиян является экономика, но пока страна может зарабатывать огромные суммы на нефти, – сложно говорить об изменениях на фронте. То же касается возможности россиян обходить санкции, получать микрочипы, высокотехнологичные станки, а также средства, чтобы покупать снаряды, дроны.

То есть наступательный потенциал у них будет сохраняться до тех пор, пока они имеют деньги. Все базируется на материальных ресурсах, за которые они могут покупать российских солдат, заставлять их подписывать контракты,

– отметил Михаил Самусь.

Хотя в России нет официальной мобилизации, но людям обещают десятки тысяч долларов за подписание контракта. Такой "конвейер" будет работать, пока не начнется сбой на финансовом этапе. Если деньги будут заканчиваться, придется действовать другими методами, может возникнуть несогласие и недовольство внутри страны.

Как Россия может потерять рынок нефти

Насколько хватит российского потенциала зависит от того, как Трамп будет реализовывать свою энергетическую политику. Если ОПЕК+ и Саудовская Аравия прислушаются к его требованиям, и цены на нефть начнут стремительно снижаться, – тогда для россиян не будет другого выхода, чем начинать мобилизацию, замораживать войну или соглашаться на другие предложения Трампа.

Обратите внимание! Президент США обратился к Саудовской Аравии с просьбой снизить цены на нефть, чтобы так остановить войну в Украине. В королевстве ответили, что заинтересованы в долгосрочной стабильности рынка и вспомнили о расширении инвестирования в США.

"Пока ситуация не очень изменилась, но Трамп четко определил те точки, куда надо давить, чтобы попытаться заморозить войну", – добавил Михаил Самусь.

Трамп не только должен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК+, потому что они держат нефть на высокой цене и зарабатывают большие деньги. Для того, чтобы цена начала падать – надо запустить на рынок больше нефти. Это должно произойти благодаря открытию запасов Соединенных Штатов, в частности на Аляске. Также будут открываться новые месторождения для добычи.

Сейчас США должны нарушить баланс на рынке. Тогда Саудовская Аравия будет реагировать соответственно, начнется борьба за рынки. Америка может выходить на Азию, Европу, ОПЕК+ тогда тоже будет снижать цены, чтобы остаться на рынке или попытаться конкурировать с американцами.

Я не думаю, что будет быстрый обвал цен на нефть, потому что зеленая энергетика обеспечивала высокие цены. Сейчас Трамп хочет сделать энергию дешевой, но для этого сначала нужно больше нефти, атомная энергетика должна работать более эффективно и масштабно. Это не быстрый процесс, но он приведет к снижению возможностей России воевать,

– подытожил военный эксперт.

Напомним, одним из первых приказов Трампа было максимально увеличить добычу нефти. Еще во время избирательной кампании именно энергетическая политика считалась ключевым тезисом.