Администрация Дональда Трампа стремится добиться прекращения боевых действий в Украине уже к январю 2027 года. Однако возникает вопрос: является ли это реалистичным сценарием.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко. При этом спешка команды республиканцев обусловлена внутриполитическим графиком в США – началом работы нового Конгресса, где большинство получили демократы. Политики пытаются добиться хотя бы краткосрочной деэскалации на срок в неделю или 30 дней, чтобы продемонстрировать быстрые дипломатические успехи, однако это не означает реального окончания войны.

Почему заявления о мире до января не имеют под собой оснований?

Как подчеркнул Остапенко, реальная ситуация на фронте и действия России свидетельствуют об обратном. Враг не собирается останавливаться и только наращивает военную мощь.

В настоящее время Москва закладывает рекордный бюджет на войну в 2027 году, увеличивает выпуск баллистических и крылатых ракет, а также активно расширяет мощности по производству ударных дронов.

Если говорить об объективных фактах на местах, то желание завершить эту войну – это всего лишь желание. Это не означает, что оно материализуется до января. Россия увеличивает производство баллистического и крылатого вооружения, расширяет мощности по выпуску дронов и закладывает рекордный бюджет на войну в 2027 году. Реальных оснований для завершения войны на данный момент без полноценного давления на Россию я не вижу,

– сказал Остапенко.

Он также отметил, что язык уступок и "мягкой силы" с Кремлем не работает: Россия просто выигрывает время и воспринимает такую политику как зеленый свет для дальнейших ударов и эскалации.

Почему Трамп хочет завершить войну уже к январю: смотрите видео 24 Канала

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пытается достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января. В то же время Владимир Зеленский предупреждал, что Владимир Путин лишь имитирует стремление к миру, а на самом деле стремится уничтожить и оккупировать всю страну.