Кратчайший путь ракет из России в сторону США пролегает через Гренландию, – "Голос Америки"

Дональд Трамп не оставляет попыток завладеть Гренландией. Вероятно, одна из причин – желание защитить США от России.

Именно через полуостров пролегает кратчайший путь российских ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Россия увеличила военное присутствие в Арктике

США давно считают, что Гренландия для них жизненно важна для обороны.

Нет сомнений, что она является геостратегически важной для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Кратчайший путь для российских ракет в сторону США пролегает по Северному полюсу, Гренландии,

– отметил аналитик Королевского датского оборонного колледжа в Копенгагене Марк Якобсен.

В последние годы Россия вкладывала значительные средства в свое военное присутствие в Арктике.

В частности, на архипелаге Земля Франца-Иосифа на авиабазе Нагурское Кремль разместил системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты, способные нести ядерное оружие. Также арктические воды патрулируют российские атомные подводные лодки. В то же время Россия увеличивает свой флот атомных ледоколов.

Кроме того, Китай также усиливает свое присутствие в арктическом регионе, в частности, ищет доступ к ценным полезным ископаемым. Еще недавно Пекин и Москва проводили в Арктике совместные военные учения.