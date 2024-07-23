И Трамп, и Харрис хотят поднять рейтинг: могут ли США снять ограничения на удары по России
Недавно снова началась дискуссия, что Украине необходимо получить разрешение от США для атак по территории России. Вероятно, это решение удастся ускорить ввиду необходимости кандидатов в президенты поднять свой рейтинг среди избирателей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что в команде Камалы Харрис есть советники, которые отстаивают украинскую позицию. По его мнению, политика Байдена привела к осложнению ситуации на украинском фронте.
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Рейтинг кандидатов в США
Романенко отметил, что 70% избирателей в Соединенных Штатах Америки считают, что поддержка Украины является важной. Команды обоих кандидатов на предстоящих выборах в США работают, чтобы получить голос каждого американца.
И Дональд Трамп и Камала Харрис хотят поднять свой рейтинг. У каждого из кандидатов есть свои сторонники, однако есть и те, кто еще не выбрал за кого голосовать. Оба политика будут бороться за эти голоса,
– высказался военный эксперт.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке, план, который недавно опубликовал Борис Джонсон о прекращении войны в Украине, является попыткой Трампа понять позицию и отношение общества к мирным переговорам с Россией.
Помощь Украине для своей предвыборной кампании могут использовать команды Харрис и Трампа, что, безусловно, будет выгодно нашему государству,
– отметил Игорь Романенко.