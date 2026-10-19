"Окружение Трампа может нажиться на России": большое интервью Эпштейна о санкциях и коррупции

Американский политический эксперт Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об истинных мотивах Дональда Трампа в отношении отмены антироссийских санкций. Также эксперт объяснил, как результаты выборов в Конгресс повлияют на дальнейшую поддержку Украины.

Трамп не спешит ужесточать санкции против России, а его окружение может иметь собственные интересы в стране-агрессоре. За этим могут стоять не только политические расчеты, но и деньги, и коррупционные схемы.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Трамп блокирует новые санкции против Москвы, способен ли Конгресс изменить его позицию и как окружение президента США может быть заинтересовано в покупке активов западных компаний, покинувших Россию после начала полномасштабной войны.

Почему Трамп приостановил санкции против России?

Трамп остановил новые санкции против России, которые еще месяц назад сам подписал. Речь идет о законопроекте Линдси Грэма. Трамп объяснил это американскими интересами. Но в чем именно они заключаются? В дешевом дизеле, в попытках заставить Украину принять условия Москвы или в чем-то другом?

Нет, это абсолютно не связано с американскими интересами. Это связано с личными интересами Дональда Трампа.

Он пытается сделать вид, что его личные интересы – это то же самое, что и интересы Америки, хотя на самом деле они не имеют ничего общего.

Соглашение о дизеле, конечно, не изменит его цену в Соединенных Штатах, потому что речь идет о слишком малых объемах. Более того, мы знаем, что буквально недавно Россия запретила экспорт дизельного топлива, нефти и т. п.

Сейчас они разрешают экспорт, но непонятно, хватит ли у них дизельного топлива, чтобы поставлять даже эти небольшие объемы в США. То есть на цены это абсолютно не повлияет.

Что касается других санкций, здесь был интересный момент. В США многие проукраинские группы активно продвигали законопроект Линдси Грэма.

Напомним, что "законопроект сенатора Линдси Грэма" предусматривает усиление санкционного давления на Россию и введение пошлин против стран, покупающих российскую нефть, газ и другие энергоносители. В то же время документ предоставляет президенту США право самостоятельно решать, применять ли эти ограничения, поэтому Дональд Трамп может отказаться от их введения.

А моя организация Renew Democracy Initiative и я лично относились к нему очень скептически, потому что этот законопроект не обязывал Трампа ничего делать. Он позволял Трампу вводить эти санкции, но в то же время президент имел право единолично их отменять. Что он сейчас и сделал.

Второй момент – этот законопроект предоставлял Трампу дополнительные полномочия, чтобы он мог вводить пошлины против стран, которые закупают слишком много российской нефти. К сожалению, как мы видим, он не только этого не сделал, но и сам пытался закупать российскую нефть и российский дизель.

Думаю, мы могли предвидеть такое развитие событий. Это еще раз показывает, кто такой Трамп и на чьей стороне его симпатии.

И чтобы еще больше усугубить ситуацию, мы все слышали, как Starshield – военная версия Starlink – замедлил работу. Это, конечно, негативно повлияло на вашу армию и привело к приостановке определенных военных операций. В США сейчас не совсем понятно, откуда это взялось.

Мое личное мнение – к этому причастны и Илон Маск, и Трамп. Почему-то они оба готовы помогать Путину именно в тот момент, когда он проявил слабость. И для меня это ключевой вопрос.

Именно сейчас, когда Украина перехватывает инициативу, когда мы видим, что Россия спотыкается и, возможно, даже начинает проигрывать, Маск и Трамп решили, что должны помочь Путину и провести атаку против Зеленского.

Полный разговор с Уриэлем Эпштейном: смотрите видео

Что может сделать Конгресс до и после 3 ноября?

В Институте изучения войны пишут, что Путин и Герасимов в 60 раз преувеличили успехи российской армии. Почему именно сейчас, когда российский диктатор слабеет, Илон Маск снова встал на сторону России? И сможет ли Конгресс повлиять на Трампа после приостановки санкций и дизельного соглашения с Россией, или придется ждать 3 ноября?

Проблема в том, что сейчас Конгресс не на сессии. И даже несмотря на то, что Фицпатрик, Дон Бейкон и еще несколько республиканцев выступили против действий президента, сейчас там просто невозможно голосовать.

А вернется ли Конгресс до выборов? Я очень сомневаюсь. Думаю, к сожалению, до 3 ноября ничего не произойдет. Сегодня все, что Конгресс может сделать, – это публично пытаться оказывать давление на президента через СМИ.

Но после 3 ноября, думаю, мы увидим определенные действия. Трамп отменил эти санкции и откровенно говорит о Путине в более позитивном ключе, чем о Зеленском.

То, что ему совершенно плевать на наши национальные стратегические интересы, очевидно. Думаю, республиканцы это тоже понимают.

Наша задача – добиться, чтобы это давление усиливалось. После 3 ноября, только что Конгресс возобновит работу, нужно поддерживать тех республиканцев, которые готовы выступать против президента и продвигать законопроекты, запрещающие любые закупки российского дизельного топлива и нефти.

Также нужно поддерживать тех, кто готов продвигать законопроекты, которые не просто позволят Трампу вводить санкции против России, а обяжут президента это делать.

То, что сейчас продвигает Фитцпатрик, – правильная идея. Мы знаем, что Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, не будет продвигать законопроекты, к которым Трамп относится критически. Поэтому Фитцпатрик продвигает этот законопроект с помощью особого механизма – discharge petition. Он позволяет обойти спикера Палаты представителей.

Кстати, республиканец Брайан Фицпатрик продвигает законодательную инициативу, которая должна ограничить закупки российских энергоносителей и усилить санкционное давление на Москву. Для этого он использует механизм "discharge petition" – петицию, которая при поддержке не менее 218 членов Палаты представителей позволяет вынести законопроект на рассмотрение без согласия спикера Майка Джонсона.

Если 218 членов Палаты представителей поддержат эту петицию, спикер будет вынужден вынести законопроект на рассмотрение, даже если сам этого не хочет. Это важный показатель: республиканец с самого начала не оставляет Джонсону возможности решать, соглашаться с этим или нет.

Кто в Республиканской партии готов выступать против Трампа?

Насколько мне известно, Дон Бейкон уже недолго останется на посту. Что касается Брайана Фицпатрика, не знаю, но, кажется, с ним тоже такая ситуация. Кто придет им на смену?

Брайан Фицпатрик остается, а Дон Бейкон уходит. К сожалению, я знаком с Доном Бейконом, мы несколько раз встречались в Вашингтоне. Честно говоря, он мне нравится. Это уважаемый человек, бывший генерал.

Но меня немного удивляет, что сейчас Дон Бейкон говорит все правильные вещи и выступает довольно агрессивно. Но где он был полгода назад? Тогда уже все было очевидно, за это время ничего не изменилось, но он этого не делал.

Да, он и другие конгрессмены в частном порядке высказывались, что-то говорили. Но когда это было действительно важно и необходимо, где он был?

Фитцпатрик, несмотря на то, что у нас немало политических разногласий, продолжает баллотироваться, остается в Конгрессе и готов активно выступать против президента. Я бы надеялся, что такие люди, как Дон Бейкон, готовы не только говорить тогда, когда это легко и когда они уже не баллотируются.

Важно, чтобы они были готовы говорить правду даже тогда, когда борются за переизбрание. Нам нужны смелые люди и в Демократической, и в Республиканской партиях, которые готовы говорить правду и продолжать политическую борьбу.

Что американцы в целом думают о сделках с Путиным? Я вижу, как все больше людей открыто поддерживают Украину и выступают против России. Даже бывшие сторонники MAGA меняют свое мнение о Трампе. Как большинство американцев оценивает ситуацию сейчас?

Ответ прост. Согласно опросам, более 80% американцев выступают против любых соглашений с Путиным. Мы почти не видим такого единодушия по другим вопросам. Это хорошая новость.

Но есть и не очень хорошая: для самих американцев это не самый важный приоритет. Если спросить у рядового американца, кого он поддерживает – Украину или Россию, – он ответит: "Без сомнения, Украину".

Если спросить, готов ли он к каким-либо соглашениям с Путиным, ответ будет отрицательным. Но если спросить, какое место этот вопрос занимает среди его приоритетов, то для большинства американцев он, возможно, войдет в первую десятку, а возможно, окажется даже ниже. Обычный американец не голосует, руководствуясь вопросами внешней политики.

Но здесь есть важный момент. Многие американцы, в частности сторонники MAGA и республиканцы, сейчас обеспокоены коррупцией в администрации Трампа. Речь идет о том, как его друзья начали зарабатывать миллиарды долларов на различных международных сделках, а семья Трампа лично получает миллиардные доходы от криптовалютного бизнеса.

Мы слышали, что в 2025 году семья Трампа заработала около 2 миллиардов долларов. И это только то, о чем нам известно из открытых источников. Тему коррупции нужно связывать с отношениями с Россией.

Откуда взялись эти сделки с Москвой? Почему Трамп и Маск сейчас готовы сотрудничать с Путиным и говорить о нем более благосклонно, чем о Зеленском? Ответ очевиден: они хотят зарабатывать деньги.

Путин предлагает Трампу, чтобы он и люди из его окружения могли приобрести права на активы американских и других компаний, которые покинули Россию после начала полномасштабного вторжения. Это означает, что друзья Трампа могут заработать на том, что другие компании в свое время приняли правильное решение и ушли из страны-агрессора.

На мой взгляд, для рядового американца один из важнейших аргументов, которые нужно продвигать, – это именно вопрос коррупции. Американцам нужно объяснять, что в конечном итоге они сами за это будут платить. Речь идет о коррупции, которая влияет на отношения между Трампом и Путиным.

Это наносит ущерб американцам и с экономической точки зрения, и с точки зрения национальной безопасности, ведь Россия не остановится на Украине.

Более того, Россия поддерживает Иран. Трамп начал войну против Ирана, но никак не может ее выиграть, поэтому пытается сделать Зеленского козлом отпущения.

В то же время Путин предоставляет Ирану разведданные, оружие, деньги и другую поддержку, фактически помогая ему проводить атаки и убивать американских военных. Об этом нужно говорить в СМИ, чтобы американцы понимали, насколько рискованными и вредными для стратегических интересов США являются действия их президента.

Возможен ли новый американо-российский союз?

Кстати, о стратегических интересах. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нам нужно готовиться к тому, что США будут снимать санкции с России. Означает ли это, что вскоре мы увидим новый американо-российский союз с бизнес-сделками и сотрудничеством, о которых вы говорите?

Я не думаю, что ситуация дойдет до создания американо-российского союза. Ведь у Трампа все-таки есть ограничения его полномочий.

К счастью, Трамп – не Путин, несмотря на то, что уважает его и, возможно, даже завидует ему. В Америке есть Конгресс, а это не российская Дума. Если Конгресс решит действовать, он может ограничить президента. И если демократы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате, то будут иметь реальные рычаги влияния на решения Трампа.

Реалистично я думаю, что Трамп будет ослаблять санкции против России. Это не означает, что он отменит их все. Не думаю, что ему удастся это сделать, но он будет пытаться ограничить санкционное давление.

Также, думаю, он будет ограничивать помощь, которую готов оказывать Украине. В то же время обмен разведданными, когда Россия готовится к атаке на Украину, продолжится.

Полностью прекратить передачу разведданных было бы слишком скандальным шагом в США. Если бы Трамп это сделал, а в результате последующего удара погиб хотя бы один американец, это вызвало бы огромный скандал.

Показательно, что сейчас и Трамп, и Маск отрицают свою причастность к замедлению работы Starlink. Маск заявил, что это было решение Министерства обороны США. Трамп тоже говорит, что это не он. Так кто же тогда принял это решение?

Что изменят выборы в Конгресс для Украины?

По сути, для Трампа уже готовят приговор, и все говорят о том, что демократы все-таки возьмут Конгресс. Что будет после этого и насколько болезненно Трамп может отреагировать?

Насколько болезненно – это правильный вопрос. Здесь все зависит от того, получат ли демократы контроль над всем Конгрессом или только над Палатой представителей.

Сегодня, если посмотреть на рынки прогнозов, у демократов примерно 90–93% шансов получить большинство в Палате представителей. Что касается Сената, то их шансы чуть превышают 70%.

В нашей системе именно Сенат играет важную роль во внешней политике с точки зрения законодательной власти. Палата представителей контролирует бюджет, а Сенат имеет полномочия одобрять или отклонять соглашения и договоры.

Если демократы получат контроль над всем Конгрессом, Трамп будет словно раненый тигр – он станет еще опаснее. Он будет действовать более агрессивно и делать все, что сможет.

Но Сенат может отказаться голосовать за кандидатуры, которые Трамп будет выдвигать на различные должности, и противодействовать его инициативам во внешней политике. То есть Сенат сможет ограничивать действия Трампа. Если же демократы не получат большинство в Сенате, а выиграют только выборы в Палату представителей, ситуация будет гораздо хуже.

Трамп и дальше будет действовать так же агрессивно. Палата представителей располагает определенными рычагами влияния: в частности, она может инициировать расследования. Но без поддержки Сената добиться результатов будет значительно сложнее.

Если демократы получат контроль над всем Конгрессом, возможности Трампа для маневра будут существенно ограничены. Если же они не смогут завоевать большинство в Сенате, риски, к сожалению, будут огромными.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.