"На руках Трампа кровь украинцев": генерал рассказал, что сближает его с Путиным

Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине, однако его действия на международной арене вызывают немало вопросов. Пока американский президент говорит о мире, Россия продолжает наносить удары по украинским городам, а Кремль получает возможности для укрепления своих позиций.

Генерал-лейтенант СБУ и Герой Украины Григорий Омельченко в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что считает политику Трампа выгодной для Владимира Путина. Он объяснил, что сближает лидеров США и России, и рассказал, какие решения американского президента вызывают у него наибольшее беспокойство.

Что сближает Трампа и Путина?

Григорий Омельченко считает, что Дональд Трамп своими действиями помогает Владимиру Путину возвращать Россию на международную арену и ослабляет позиции Украины.

Он обратил внимание на решения американской администрации, которые играют на пользу Кремлю. В частности, резолюции ООН, принятые при президентстве Трампа. В них Россия не была определена как страна-агрессор, а Украина – как страна-жертва.

Также генерал-лейтенант напомнил о решении американского президента отозвать американскую комиссию, привлеченную к международной работе по расследованию военных преступлений России против Украины.

Предпринимает шаги, которые показывают, что Трамп спасает Путина, делает его снова, чтобы вывести на международную арену,

– заявил Омельченко.

Такие действия свидетельствуют об опасных последствиях политики Вашингтона для Украины.

Кроме того, Трамп не осудил массовые убийства мирных жителей и детей в Украине в результате российских ракетных и бомбовых ударов.

На руках Трампа кровь украинского мирного населения, в частности детей,

– подчеркнул Омельченко.

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Как Трамп и Путин могут ослаблять Европу?

Еще одной общей чертой политики двух лидеров Омельченко считает отношение к Европейскому Союзу и НАТО. Трамп своими действиями может способствовать ослаблению европейских институтов, к чему, по его оценке, стремится и Кремль.

Европейский Союз будут разваливать. Цель с чем совпадает? С Путиным. Развалить НАТО,

– сказал он.

Омельченко также обратил внимание на ситуации, когда Путин наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины во время международных форумов с участием Трампа. Генерал считает, что такие совпадения заслуживают внимания, однако в беседе не привел доказательств того, что эти атаки были согласованы с американским президентом.

Поэтому надеяться на скорейшее завершение войны исключительно благодаря дипломатическим договоренностям не стоит. Война заканчивается победой одной стороны или поражением другой, а настоящий мир требует прекращения российской агрессии.

Почему Омельченко не верит в мирные переговоры?

Генерал-лейтенант также раскритиковал подходы к переговорам, в которых участвуют представители окружения Трампа, в частности специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер. Омельченко заявил, что сомневается в их способности эффективно вести международные переговоры, и предположил, что финансовые интересы могут играть значительную роль в их действиях.

У них глаза горят одним: заработать деньги. Причем большие деньги,

– сказал он.

Он также предостерег от уступок России, в частности территориальных, потому что считает, что Кремль может использовать переговоры для достижения целей, которых не удалось достичь военным путем.

Для долгосрочной безопасности Украины и Европы необходимо не просто договориться о прекращении боевых действий, а устранить угрозу новой российской агрессии.