Генерал-лейтенант СБУ та Герой України Григорій Омельченко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що вважає політику Трампа вигідною для Володимира Путіна. Він пояснив, що зближує лідерів США та Росії, і розповів, які рішення американського президента викликають у нього найбільше занепокоєння.

Що зближує Трампа і Путіна?

Григорій Омельченко вважає, що Дональд Трамп своїми діями допомагає Володимиру Путіну повертати Росію на міжнародну арену та послаблює позиції України.

Він звернув увагу на рішення американської адміністрації, які грають на користь Кремля. Зокрема, резолюції ООН, ухвалені за президентства Трампа. В них Росію не визначили як країну-агресора, а Україну – як країну-жертву.

Також генерал-лейтенант нагадав про рішення американського президента відкликати американську комісію, залучену до міжнародної роботи з розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

Вчиняє кроки, які показують, що Трамп рятує Путіна, робить його знову, щоб вивести на міжнародну арену,

– заявив Омельченко.

Такі дії свідчать про небезпечні наслідки політики Вашингтона для України.

Також Трамп не засуджував масові вбивства мирних жителів і дітей в Україні внаслідок російських ракетних та бомбових ударів.

На руках Трампа кров українського мирного населення, зокрема дітей,

– наголосив Омельченко.

Повна розмова з Григорієм Омельченком: дивитись відео

Як Трамп і Путін можуть послаблювати Європу?

Ще однією спільною рисою політики двох лідерів Омельченко вважає ставлення до Європейського Союзу та НАТО. Трамп своїми діями може сприяти послабленню європейських інституцій, чого, за його оцінкою, прагне і Кремль.

Європейський Союз буде розвалювати. Мета з чим співпадає? З Путіним. Розвалити НАТО,

– сказав він.

Омельченко також звернув увагу на ситуації, коли Путін завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі України під час міжнародних форумів за участю Трампа. Генерал вважає, що такі збіги заслуговують на увагу, однак у розмові не навів доказів того, що ці атаки були погоджені американським президентом.

Тому сподіватися на швидке завершення війни лише завдяки дипломатичним домовленостям не варто. Війна закінчується перемогою однієї сторони або поразкою іншої, а справжній мир потребує припинення російської агресії.

Чому Омельченко не вірить у мирні переговори?

Генерал-лейтенант також розкритикував підходи до переговорів, у яких беруть участь представники оточення Трампа, зокрема спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер. Омельченко заявив, що сумнівається в їхній здатності ефективно вести міжнародні переговори, та припустив, що фінансові інтереси можуть відігравати значну роль у їхніх діях.

У них очі горять одним: заробити гроші. Причому великі гроші,

– сказав він.

Він також застеріг від поступок Росії, зокрема територіальних, адже вважає, що Кремль може використати переговори для досягнення цілей, яких не вдалося досягти військовим шляхом.

Для тривалої безпеки України та Європи необхідно не просто домовитися про припинення бойових дій, а усунути загрозу нової російської агресії.