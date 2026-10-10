Не только об Украине: в Кремле рассказали, о чем говорили Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине, Иране и вопросы двусторонних отношений. Стороны также затронули темы поставок нефти на мировые рынки и дальнейших контактов на высшем уровне.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления помощника Путина Юрия Ушакова.

Что говорили Трамп и Путин?

По словам Ушакова, в ходе беседы американская сторона также передала поздравления с днем рождения российского лидера.

В ходе обсуждения состояния дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. В заявлении выражена уверенность, что это положительно скажется на глобальной экономике.

Кроме того, Трамп и Путин уделили внимание перспективам урегулирования ситуации в Украине. Российские представители отметили, что Трамп поручил передать полученные от России сигналы украинской делегации в ходе запланированных встреч с участием Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Стороны подтвердили договоренность о продолжении личных контактов, а также о сотрудничестве между президентскими администрациями и спецслужбами. Вопрос о проведении отдельной двусторонней встречи конкретно не обсуждался, однако политики могут встретиться на саммите АТЭС.

Что касается ситуации вокруг Ирана, то в ходе беседы была отмечена необходимость вести переговоры и подчеркнуто, что возможности дипломатии в этом направлении еще не исчерпаны.

Напомним, Министерство финансов США по распоряжению президента Дональда Трампа выдало временную лицензию, которая позволяет поставлять российское дизельное топливо ь на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Решение было принято 9 октября после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках российского дизельного топлива. По словам американского президента, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также обсуждается возможность поставки дополнительных 3 миллионов тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.