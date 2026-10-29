В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала журналистка Лариса Волошина раскрывает истинные причины готовности Владимира Путина к переговорам с европейскими лидерами и анализирует последствия коррупционных скандалов вокруг Дональда Трампа.Россия буквально купила семью Трампа через подпадающую под санкции компанию "Новатэк" и арабские фонды, платя им за каждую задержанную ракету для Украины.

Российские деньги могут скрываться за громкими американскими бизнес-проектами, а решения Вашингтона – иметь последствия, выходящие далеко за пределы США. На фоне скандалов вокруг семьи Дональда Трампа, российского дизеля и компаний, попавших под санкции, возникает вопрос: не использует ли Кремль финансовые связи, чтобы ослабить поддержку Украины?

Журналистка и психолог Лариса Волошина в интервью для 24 Канала объяснила, какие скандалы в окружении Трампа могут повлиять на санкционную политику США, почему Путин заинтересован в возвращении России на европейские рынки и как ситуация в Олешках и Крыму может отразиться на дальнейшем ходе войны.

Иллюзия американского спасения: как Россия купила семью Трампа

Настоящее обострение ситуации вокруг Украины происходит не на поле боя, а в политических кулуарах США. По словам Ларисы Волошиной, Россия фактически купила бывшего президента США Дональда Трампа, и сейчас этот факт становится предметом серьезных расследований.

Американские конгрессмены и сенаторы уже готовят масштабные проверки в отношении так называемой ""дизельного соглашения" ". Будущие главы комитетов Палаты представителей направили совместное письмо в банки и порты США с требованием сохранять все документы, касающиеся российского дизеля, предупреждая о неизбежном сенатском расследовании.

Еще более громким является скандал вокруг сына Трампа. Через своего однокурсника он открыл предприятие, на которое якобы поступили деньги из Абу-Даби для строительства завода по сжижению природного газа. Однако в сентябре весь менеджмент этой компании подал в отставку и обратился в американскую прокуратуру.

Выяснилось, что финансирование и оборудование предоставляют не арабские инвесторы, а российская компания "Новатэк", которая находится под жесткими санкциями. Руководство решило действовать на опережение, чтобы не сесть за решетку вместо семьи Трампов.

Параллельно разворачивается рас скандал вокруг Джареда Кушнера в отношении взяток от арабских фондов в период первого срока Трампа. Американские эксперты подчеркивают: если президентские решения (например, снятие санкций или расторжение ядерного соглашения) были обусловлены коммерческими интересами семьи, на Трампа не распространяется президентский иммунитет. Это уже не просто коррупция, а работа на иностранное государство, что квалифицируется как шпионаж.

Более того, соратники Трампа уже нанесли прямой ущерб санкционной политике. Известный своими антиукраинскими заявлениями Вивек Рамасвами ликвидировал департаменты в Пентагоне и Министерстве финансов США, отвечавшие за мониторинг соблюдения санкций.

В результате сегодня две трети комплектующих в российских высокоточных ракетах имеют американское происхождение. США – единственная страна, способная контролировать соблюдение санкций по всему миру, и именно этот механизм был сознательно разрушен.

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Почему Путин платит за смерти украинцев, но не верит в капитуляцию

Несмотря на финансовые вливания в американских политиков, Путин осознает ограниченность возможностей Трампа. Трамп не может добиться мира или заставить Украину капитулировать. Его задача, оплаченная Кремлем, – точечно наносить ущерб Украине, задерживая поставки ракет или другого вооружения.

Фактически, Путин платит Трампу за смерти украинцев, финансируя его через теневые терминалы и миллиардные контракты.

Однако главная цель российского диктатора – не просто затягивание войны, а снятие европейских санкций. Трамп слишком дорог для Путина, он постоянно нуждается в деньгах, тогда как получить реальные ресурсы российская экономика может исключительно на европейских рынках.

США не в состоянии отменить санкции ЕС. Именно поэтому Путин вынужден искать прямые контакты с Европой, надеясь подкупить европейских лидеров по той же схеме, которая сработала с Трампом.

Европейская ловушка и крах российской агентуры

Звонки лидеров Финляндии и Норвегии Путину не являются проявлением слабости. Наоборот, они отражают согласованную общеевропейскую позицию, сформированную еще во время давления на Виктора Орбана: никакого снятия санкций без прекращения огня и предоставления Украине всесторонних гарантий безопасности. Европа посылает Кремлю четкий сигнал: ультиматумы о захвате Донбасса больше не работают.

Попытки Путина опереться на лояльных политиков в ЕС также терпят крах. В Германии произошла показательная утечка информации: хакеры взломали переписку Сары Вагенкнехт, обнародовав доказательства получения денег от швейцарского фонда с российскими корнями и факты подкупа.

На основании этих публикаций немецкие спецслужбы уже возбудили уголовное дело, а в политических кругах серьезно обсуждают возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдН) как шпионской организации.

Традиционные союзники Москвы также начинают дистанцироваться. Виктор Орбан неожиданно воздержался от обжалования результатов выборов, Александар Вучич хранит молчание. Те, кого Путин мог подкупить, постепенно уходят в тень, оставляя Кремль в геополитической изоляции.

Тактические маневры: Олешки и будущее Крыма

На фоне стратегических провалов Россия вынуждена идти на локальные тактические шаги, такие как " беспрецедентное перемирие в Олешках " для эвакуации населения. По словам Волошиной, оккупанты долгое время использовали местных жителей в качестве живого щита, ведя огонь из их дворов и провоцируя гуманитарные кризисы. Вывод гражданских лиц, даже на территорию России, является позитивным шагом, ведь это развяжет руки украинским военным для уничтожения оккупационных подразделений, терроризирующих Херсон.

В то же время отключение электроэнергии в Крыму имеет критическое значение для разрушения российской военной логистики. Без электроэнергии функционирование военных баз, госпиталей и переброска оружия становится невозможным. Это прямая подготовка к будущей деоккупации юга Украины.

После освобождения полуострова Украина должна применить жесткий подход к коллаборационистам и россиянам, незаконно переселившимся в Крым. Волошина предлагает воспользоваться хорватским опытом: не поощрять возвращение предателей, а через определенное время за счет государства выкупать за бесценок брошенное ими имущество. Те же, кто попытается вернуться лично, должны столкнуться с уголовными статьями за коллаборацию и незаконное пересечение границы. Государственная политика должна быть четкой: сторонники оккупационного режима должны навсегда покинуть украинскую территорию.