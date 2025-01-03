Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что для Дональда Трампа этот разговор был лишь частью процесса сбора различных мнений. Его беспокоит вопрос переговоров по завершению российско-украинской войны.

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В то же время президенты, вероятно, обсуждали и другие важные темы, о которых ни российские, ни казахские СМИ не сообщают.

Мне кажется, что со стороны Казахстана этот тезис был озвучен специально для привлечения внимания к этому месседжу, чтобы замаскировать другое. На поверхности лежит другая тема, которая точно должна была обсуждаться Токаевым. Это вопрос американо-китайских отношений, ведь Казахстан балансирует между Западом и Китаем,

– пояснил Саакян.

Он добавил, что Казахстан в значительной степени зависит от поддержки Китая, но в то же время развивает сотрудничество с Францией, Великобританией, США и другими западными партнерами.

Искусственно смещенные акценты

Политолога удивляет, что именно вопрос Китая не стал публичным после разговора.

Этот вопрос был точно важнее, чем тема России, но Казахстан сделал акцент именно на этом, и все цитируют именно это. Многое зависит от контекста, в котором ставились вопросы, и от приоритетов Трампа. Например, или этот вопрос был первым, или последним в повестке дня,

– добавил Саакян.

Политолог также отметил, что в этом контексте важную роль играет деятельность советника Трампа, генерала Кита Келлога, который в январе отправится в Украину и Европу. Саакян считает, что Трамп, вероятно, стремится избежать ситуаций, в которых его инициативы по войне в Украине могли бы быть раскритикованы союзниками или партнерами.