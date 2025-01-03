Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зазначив, що для Дональда Трампа ця розмова була лише частиною процесу збирання різних думок. Його турбує питання переговорів щодо завершення російсько-української війни.

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Водночас президенти, імовірно, обговорювали й інші важливі теми, про які ні російські, ні казахські ЗМІ не повідомляють.

Мені здається, що з боку Казахстану ця теза була озвучена спеціально для привернення уваги до цього меседжу, щоб замаскувати інше. На поверхні лежить інша тема, яка точно мала обговорюватися Токаєвим. Це питання американо-китайських відносин, адже Казахстан балансує між Заходом і Китаєм,

– пояснив Саакян.

Він додав, що Казахстан значною мірою залежить від підтримки Китаю, але водночас розвиває співпрацю з Францією, Великою Британією, США та іншими західними партнерами.

Штучно зміщені акценти

Політолога дивує, що саме питання Китаю не стало публічним після розмови.

Це питання було точно важливішим, ніж тема Росії, але Казахстан зробив акцент саме на цьому, і всі цитують саме це. Багато залежить від контексту, у якому ставилися питання, та від пріоритетів Трампа. Наприклад, чи це питання було першим, чи останнім у порядку денному,

– додав Саакян.

Політолог також зауважив, що у цьому контексті важливу роль відіграє діяльність радника Трампа, генерала Кіта Келлога, який у січні вирушить до України та Європи. Саакян вважає, що Трамп, імовірно, прагне уникнути ситуацій, у яких його ініціативи щодо війни в Україні могли б бути розкритиковані союзниками чи партнерами.