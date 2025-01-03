Колишній спецпредставник Держдепу по Україні, ексрадник Трампа Курт Волкер в інтерв'ю виданню LIGA.net заявив, що Київ можуть змусити повертати окуповані території не військовим шляхом, а дипломатичними засобами, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп намагаєтся не демонізувати Путіна: Волкер пояснив політику Трампа щодо війни в України

Чи змусить Трамп Україну прийняти умови Росії

В українському суспільстві стривожені щодо способів, якими Трамп планує досягти миру. Українці переживають, що президент США примусить їх до переговорів на умовах, які вигідні Росії.

Зверніть увагу! У Кремлі заявляли, що буцімто, одними із передумов для початку розмови про завершення війни має стати відмова України від 4 своїх областей і Криму, від вступу до НАТО і демілітаризація.

Курт Волкер підкреслив, що Київ хоче миру і готовий вести переговори на своїх умовах, бо розуміє свої інтереси. Головне питання полягає у тому, аби змусити Володимира Путіна припинити війну і розпочати перемовини, адже він не виявив жодної зацікавленості в цьому.

Тож я не бачу сценарію, коли ми говоримо про тиск на Україну, оскільки немає потреби у такому тиску. Питання полягає у тому, щоб переконати Путіна закінчити війну,

– наголосив чиновник.

Також Курт Волкер впевнений, що попри погрози це зробити, Трамп не наважиться вивести США із Альянсу. Крім того, ексрадник республіканця оцінив ймовірність скасуванням новим президентом США дозволу на далекобійні удари по Росії. За його словами, говорити про це ще зарано. Трамп публічно заговорив про можливість скасування дозволу, аби побачити якою буде реакція Путіна.