Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине, экс-советник Трампа Курт Волкер в интервью изданию LIGA.net заявил, что Киев могут заставить возвращать оккупированные территории не военным путем, а дипломатическими средствами, передает 24 Канал.

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Заставит ли Трамп Украину принять условия России

В украинском обществе встревожены относительно способов, которыми Трамп планирует достичь мира. Украинцы переживают, что президент США принудит их к переговорам на условиях, которые выгодны России.

Обратите внимание! В Кремле заявляли, что якобы, одними из предпосылок для начала разговора о завершении войны должен стать отказ Украины от 4 своих областей и Крыма, от вступления в НАТО и демилитаризация.

Курт Волкер подчеркнул, что Киев хочет мира и готов вести переговоры на своих условиях, потому что понимает свои интересы. Главный вопрос заключается в том, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну и начать переговоры, ведь он не проявил никакой заинтересованности в этом.

Поэтому я не вижу сценария, когда мы говорим о давлении на Украину, поскольку нет необходимости в таком давлении. Вопрос заключается в том, чтобы убедить Путина закончить войну,

– подчеркнул чиновник.

Также Курт Волкер уверен, что несмотря на угрозы это сделать, Трамп не решится вывести США из Альянса. Кроме того, экс-советник республиканца оценил вероятность отмены новым президентом США разрешения на дальнобойные удары по России. По его словам, говорить об этом еще рано. Трамп публично заговорил о возможности отмены разрешения, чтобы увидеть какой будет реакция Путина.