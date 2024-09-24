Мировоззрение Трампа и Вэнса: как они хотят управлять США

Женщина в Спрингфилде, штат Огайо, потеряла своего кота и нашла его, а Трамп и Вэнс сделали это центральной темой своей кампании. Это может показаться непостижимым или просто глупым. Но Трамп и Вэнс умные и талантливые политики, и их действия имеют смысл в их политической теории.

Хотя их мировоззрение чуждо большинству американцев, важно его понять, ведь оно может править Америкой, если эти люди придут к власти. Это мировоззрение состоит из трех элементов: фантазия, бессилие и фашизм.

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1. Фантазия

Нет правды и лжи. Нет такого понятия, как ложь. Есть только "истории", как говорит Вэнс. Поэтому в одном мире (назовем его реальным миром, ради убедительности) кот на мгновение исчез, как делают все коты, а потом, как и все коты, появился в подвале. В другом мире, мире фантазий Трампа – Вэнса, того кота съели гаитяне, как часть общей тенденции потребления домашних животных, которая оправдывает их депортацию и наше возмущение и тому подобное.

Что дает такая история кампании Трампа – Вэнса? Это явно что-то приносит. Вспомним 2016 год, когда последний раз Трамп баллотировался из-за пределов Белого дома. Подобные фантазии сезона Хэллоуина, в основном родом из России, спасли его кампанию.

Но как это работает? Чтобы ответить, нам нужно рассмотреть две другие части политической теории.

2. Бессилие

Центральное место в кампании Трампа – Вэнса занимает политика бессилия. Правительство на самом деле ничего не может сделать для рядового гражданина (на заднем плане меньшее и недееспособное правительство создает вакуум, заполненный олигархами, что является практическим следствием этой теории). Разрабатывая фантазию о котах и собаках в своем родном штате, Вэнс раскрывает нам свою теорию федеральной власти.

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Вот оно: власть федерального правительства должна быть использована, чтобы найти кота, который на самом деле не потерялся. Вот и все. Больше ничего. Именно этого рядовой гражданин может ожидать от режима Трампа – Вэнса.

Проект 2025 выгоняет госслужащих, которые знают, что делать, больше ничего не работает, кроме олигархов и друзей президента, а все мы получаем "кота Шредингера".

Лицо, занимающее властную и ответственную должность в федеральном правительстве, не имеет другой роли, кроме как говорить о том, что не соответствует действительности, и перекладывать ответственность за неправду на СМИ, как это делает Вэнс. Помните: Вэнс является сенатором США, представляющим Огайо. Если бы в Огайо возникла какая-то реальная проблема, он мог бы предложить решить ее с помощью законодательства. Но он не может и не будет этого делать не только потому, что реальной проблемы нет, а потому, что он должен олицетворять бессильную власть.

3. Фашизм

В политической теории Трампа – Венса правительство действует не обычным способом, согласно законам, а как инструмент ярости народа. Нет никакого правового основания или вообще какого-либо основания требовать депортации гаитянского населения Спрингфилда. Люди, о которых говорится, находятся там на законных основаниях, как знают Трамп и Вэнс, и ничего не делали, о чем также знают Трамп и Вэнс.

В фашизме правительством становится воля народа, точнее расы, воплощенная в одном человеке. Фантазия о зле, совершенном другими, умышленно вызывается, чтобы создать ощущение "мы и они". Правительство осуществляет власть, мстя группам, например, депортируя их (кстати, первой широкомасштабной акцией гитлеровских СС была депортация иммигрантов).

Такая массовая депортация была бы сложной и кровавой, требовала бы сотрудничества граждан и настроила бы американцев друг против друга. Мы видим предвестники этого в Спрингфилде, штат Огайо, со всеми угрозами взрыва.

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"Мы и они" становится нормальной формой политики, и мы становимся соучастниками все более ужасных действий, которые, кстати, делают традиционное правительство жестче, а наши ожидания от него – ниже. Правительство становится бессильным в смысле защиты или поддержки граждан, а политика теперь переносится в плоскость уличных боев.

Тогда люди у власти придумывают еще одну фантазию. Правительство становится еще более бессильным, оставляя пространство для олигархов и создавая больше причин для американцев воевать друг с другом.

Это политическая теория. Фантазия – Бессилие – Фашизм. И она может стать, как мы видим, политической практикой.