Трамп и Зеленский нацелены на завершение войны в ближайшие месяцы: детали разговора президентов
- Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили варианты урегулирования территориальных вопросов и сроки подписания гарантии безопасности для Украины.
- По данным источников, Дональд Трамп и Владимир Зеленский хотят, чтобы война закончилась в ближайшие месяцы.
В среду, 25 февраля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога политики обсудили варианты возможного урегулирования территориальных вопросов.
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на источник в ОП.
Читайте также Есть несколько концепций вопроса территорий, они должны быть решены на встрече лидеров, – Виткофф
Когда может закончиться война?
Одной из тем разговора президентов стали сроки подписания гарантии безопасности для Украины.
Кроме этого, по словам источников, лидеры обсудили встречу украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустамом Умеровым с американской командой.
Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы по этому поводу настроены серьезно,
– добавил собеседник издания.
Сейчас, по данным источника, Дональд Трамп и Владимир Зеленский хотят, чтобы война закончилась в ближайшие месяцы.
Важно! Во время разговора президентов Украины и США также присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Когда состоится следующий раунд переговоров?
После телефонного разговора с Дональдом Трампом 25 февраля Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд мирных переговоров с Россией и США состоится в начале марта.
В то же время деталей предстоящей встречи, в частности точную дату и место проведения, президент Украины не сообщил.
По словам Владимира Зеленского, во время предыдущих раундов переговоров делегации уже достигли договоренностей почти по всем ключевым вопросам. В частности, пока известно, что мониторинг прекращения огня точно будет происходить при обязательном участии США.