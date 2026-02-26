Трамп и Зеленский нацелены на завершение войны в ближайшие месяцы: детали разговора президентов

В среду, 25 февраля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога политики обсудили варианты возможного урегулирования территориальных вопросов.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на источник в ОП.

Когда может закончиться война?

Одной из тем разговора президентов стали сроки подписания гарантии безопасности для Украины.

Кроме этого, по словам источников, лидеры обсудили встречу украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустамом Умеровым с американской командой.

Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы по этому поводу настроены серьезно,

– добавил собеседник издания.

Сейчас, по данным источника, Дональд Трамп и Владимир Зеленский хотят, чтобы война закончилась в ближайшие месяцы.

Важно! Во время разговора президентов Украины и США также присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Когда состоится следующий раунд переговоров?