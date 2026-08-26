Об этом в интервью для YouTube-канала Натальи Мосейчук рассказал бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Что Зеленский и Трамп говорили о Крыме?

По словам Келлога, разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом начался у большой карты в Овальном кабинете, на которой был изображен Крым. Президент США поинтересовался у украинского лидера, сколько людей Украина потеряла в Крыму. Зеленский ответил, что тогда погиб один украинский солдат. "Мы потеряли одного, потому что вы сказали нам не воевать", – пояснил политик.

Келлог уточнил, что Трамп не знал о потерях Украины в Крыму.

Он признал, что каждая следующая американская администрация отличается от предыдущей. В то же время, по его словам, Трамп не жалеет о поддержке Украины.

Бывший чиновник добавил, что американский лидер на личном уровне не любит конфликты, а новости о человеческих потерях его сильно угнетают.

Отдельно экс-спецпредставитель прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске. По его мнению, российский диктатор рассчитывал, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот уступил Донбасс. Однако президент США четко озвучил свою позицию: если россиянам нужна эта земля, им придется за нее воевать.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с США и европейскими партнерами подготовила совместный план по завершению войны. Его удалось сократить до одной страницы.

План предусматривает, прежде всего, прекращение огня. Также предлагается создать буферную зону, из которой Украина и Россия должны одновременно вывести свои войска. По замыслу США, эта территория может стать свободной экономической зоной под контролем третьей стороны.

Еще один пункт касается будущих шагов ЕС, НАТО и Украины.

В то же время быстрого завершения войны пока не предвидится, поскольку Россия не отказалась от своих требований и продолжает настаивать на достижении заявленных целей.