Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу Наталії Мосейчук розповів колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Що Зеленський і Трамп говорили про Крим?

За словами Келлога, розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом розпочалася біля великої карти в Овальному кабінеті, де був зображений Крим. Президент США поцікавився в українського лідера, скільки людей Україна втратила у Криму. Зеленський відповів, що тоді загинув один український воїн. "Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати", – пояснив політик.

Келлог уточнив, що Трамп не знав про втрати України у Криму.

Він визнав, що кожна наступна американська влада відрізняється від попередньої. Водночас, за його словами, Трамп не шкодує про підтримку України.

Колишній посадовець додав, що американський лідер на особистому рівні не любить конфлікти, а новини про людські втрати його суттєво пригнічують.

Окремо ексспецпредставник прокоментував зустріч Путіна і Трампа на Алясці. На його думку, російський диктатор розраховував, що Трамп буде тиснути на Зеленського, аби він поступився Донбасом. Однак президент США чітко озвучив свою позицію: якщо росіянам потрібна ця земля, їм доведеться за неї воювати.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі США та європейськими партнерами підготувала спільний план для завершення війни. Його вдалося скоротити до однієї сторінки.

План передбачає насамперед припинення вогню. Також пропонується створити буферну зону, з якої Україна та Росія мають одночасно відвести свої війська. За задумом США, ця територія може стати вільною економічною зоною під контролем третьої сторони.

Ще один пункт стосується майбутніх кроків ЄС, НАТО та України.

Водночас швидкого завершення війни поки не видно, оскільки Росія не відмовилася від своїх вимог і продовжує наполягати на досягненні заявлених цілей.