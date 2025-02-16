Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, назвав главную цель Трампа в его заигрывании с Владимиром Путиным. Однако это может плохо закончиться для Европы и США.

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Зеленский правильно сделал

Бронжуков отметил, что новая администрация делает много разных заявлений, например, Трамп говорит о возможности возвращения России в G7, а вице-президент высказывается якобы об отправке военных США в Украину.

Обратите внимание! Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию The Wall Street Journal сказал, что Соединенные Штаты могут ввести против России санкции и, вероятно, отправить американских военных в Украину. Однако позже он опроверг свои слова, заявив, что его неправильно поняли.

Проблема заключается в том, что с Украиной никто ничего не согласовывает. Показательна история по соглашению о редкоземельных минералах,

– подчеркнул он.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" сказал, что по его инсайдерской информации, США поставили ультиматум о подписании соглашения, в соответствии с которым Вашингтон должен был получить 50% будущих запасов редкоземельных минералов в Украине.

Зеленский должен был почти сразу подписать документ, в котором не было никаких гарантий для Киева, а было указано, что сумма в 500 миллиардов долларов должна якобы покрыть расходы США на помощь Украине. Однако, по его словам, известно, что Киев получил кредитов на сумму чуть больше, чем 100 миллиардов долларов.

Зеленский правильно сделал, что не подписал эти кабальные условия, потому что они не дают гарантий Украине, не усиливают ее, не создают серьезного смысла для того, чтобы это обсуждать,

– подчеркнул он.

Такая же ситуация происходит, по мнению Бронжукова, с переговорами. Трамп себе поставил цель быстро закончить войну. Сначала за день, но не получилось, потом за 100 дней, а сейчас его спецпредставитель называет новый срок – 180 дней.

Главная цель Трампа – стравить Россию и Китай, чтобы перетянуть Москву на свою сторону. Поэтому он подбрасывает "плюшки" Путину – и относительно Украины, и по отмене санкций и многое другое,

– предположил заместитель директора аналитического центра "Политика".

В то же время Трамп теряет самый главный элемент о том, что амбиции Путина значительно шире Украины. Если отдать ее на растерзание, то следующая война может уже вскоре произойти на европейском континенте.

Однако, сработает ли тогда, по мнению Артема Бронжукова, 5-я статья НАТО и не накличет ли Трамп, который сегодня артикулирует свое желание приблизить мир, такую глобальную войну, что американским военным придется на ней умирать.

Отметим, что по словам политтехнолога Тараса Загороднего, Путину не выгодно отказываться от переговоров. Россия пытается создать образ сильного государства, но она блефует, ведь по словам политтехнолога, Трамп не собирается прекращать помощь Украине, потому что единственным гарантом безопасности Европы является украинская армия.