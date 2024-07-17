Как Трамп обыгрывает Байдена: политтехнолог раскрыла нюансы кампании

В США 5 ноября 2024 года должны состояться президентские выборы. Джо Байден и Дональд Трамп являются главными оппонентами в этой гонке. Команда каждого из претендентов имеет собственную стратегию к победе.

Об этом 24 Каналу рассказала политтехнолог, руководитель Института демократии и развития "Полита" Екатерина Одарченко, отметив, что гражданам США не нравится кандидат ни от республиканцев, ни от демократов. Она отметила, что американцы хотели бы видеть более центристских лидеров не только в риторике, но и в экономической политике.

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Настроения граждан

Екатерина Одарченко отметила, что возраст обоих претендентов беспокоит избирателей обеих партий. Однако политтехнологи Трампа лучше компенсируют его антиобраз.

Она привела пример, что из-за мнения в обществе, что Трамп не привлекает нацменьшинства в свою партию, недавно на республиканском съезде выступила известная блогерша. Она озвучила актуальный для его избирательной кампании политтехнологический месседж. Мол, что она, как афроамериканка, недовольна экономикой и вроде стереотипы о Трампе ложные.

Они (команда Трампа – 24 Канал) сейчас отвлекают вес от неоднозначной персоны своего лидера и направляют его к базовому недовольству граждан экономикой,

– объяснила она.

Политтехнолог отметила, что кандидат от республиканцев во время своих обращений к избирателям не подчеркивает свои политические решения, а делает акцент на личных принципиальных качествах лидера.

Для выборов, которые еще не выбрали за кого голосовать, экономика на первом месте, поэтому заявления Трампа имеют более эффективное влияние на общество США,

– предположила Одарченко.