Трамп разворачивается к Украине, а Путин все еще лелеет надежду

Американские СМИ заявили, что Трамп решил передать Украине до 10 ракет-перехватчиков для системы Patriot. В последние несколько дней Трамп якобы проводил многочисленные консультации со своими сотрудниками и лидерами стран-союзниц, чтобы понять, как будут продолжаться поставки противоракет для Украины и кто будет нести финансовое бремя за эту поддержку.

Почему Трамп меняет подход

Дональд Трамп якобы пытался убедить федерального канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине собственную батарею для Patriot. Об этом сказал Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Как известно, Трамп разговаривал с Мерцем на фоне телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти разговоры тогда охарактеризовались наблюдателями как соответствующие оценке поиска Трампом новых ракет и нового вооружения для Украины. Это, как видим, подтверждается.

Пока что США и Германия не пришли к согласию относительно поставки такой батареи, потому что на самом деле Германия передала для Украины больше ресурсов для Patriot, чем США и другие страны НАТО. Тем не менее переговоры между Вашингтоном и Берлином будут продолжаться.

Как известно, американский президент был буквально шокирован тем, что Путин на фоне постоянных переговоров с ним и своих обещаний искать пути к мирному решению конфликта с Украиной, начал варварские обстрелы украинских городов. И уже давно было ясно, что Путин воспринимает сам факт телефонных звонков Трампа и его пожелания прекратить войну в Украине как признак слабости и того, что теперь он может делать все, что заблагорассудится.

Со времени, когда Трамп начал свой телефонный диалог с Путиным, обстрелы Украины увеличились аж в пять раз. Но глава Белого дома, очевидно, так не считал и не проводил взаимосвязи между наглостью Путина и своими разговорами с ним.

Изменение подходов Трампа происходит именно сейчас на фоне увеличения российских обстрелов Украины, в частности Киева. Именно поэтому поиск новых противоракет для Patriot должен быть не просто помощью Украине, но и четким сигналом в сторону Кремля, что США не собираются оставлять Украину беззащитной.

Кремль лелеет надежду

В Кремле начинают осознавать, что тональность Трампа, а также вектор его действий меняется в сторону, неблагоприятную для Путина. Как известно, после последнего разговора между российским и американским президентами помощники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев выразили оптимистичные ожидания по поводу результатов разговора, который на самом деле был катастрофическим для хозяина Кремля.

Теперь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков имеет совершенно иной вид на фоне своих оценок решения Трампа продолжить вооружение Украины. Песков пытался убедить своих собеседников в том, что не произошло ничего неожиданного, ведь и решение о прекращении поставок вооружения Украине не было окончательным.

И интересным является тот факт, что пресс-секретарь президента России продолжает обвинять в вооружении Украины именно европейские страны, а не США. Очевидно, в Кремле продолжают надеяться, что Путину удастся убедить Трампа изменить свое решение относительно дальнейших поставок оружия в Украину, скажем, обещаниями новых мирных переговоров. Ну, то есть сделать то, что Путин сделал после 10 мая 2025 года, когда на фоне ультиматума европейских лидеров и США о прекращении огня Путин, фактически игнорируя этот призыв, предложил Украине возобновить переговорный процесс, который прервался в Стамбуле.

Как известно, Трамп фактически согласился с этим подходом. Он призвал украинскую делегацию принять участие в процессе, который был абсолютной имитацией мирных переговоров и дал возможность помощнику Путина Владимиру Мединскому снова напомнить о дерзких требованиях России в отношении нашей страны.

Путину придется осознать горькую для него правду

Однако вряд ли в новых условиях Путину удастся провести такой фокус снова. Трамп уже вслух говорит о том, что российский президент его не уважает. Для Трампа неуважение является значительно более серьезным обвинением, чем все обвинения в нежелании Путина завершить российско-украинскую войну.

Я уже не говорю о том, что обвинения в неуважении буквально парализуют консервативных сторонников Трампа. Даже те из них, что склоняются к Путину и не видят никаких проблем в успехе России в российско-украинской войне, не могут игнорировать того факта, что Путин не уважает американского президента. Для любого, кто надеется на продолжение своей политической или общественной карьеры в тени Трампа, согласиться с неуважением к нему – означает поставить крест на своих политических шансах.

Вскоре мы будем наблюдать за тем, как быстро переобуваются те, кто сочувствовал Путину и готов был отговаривать Трампа от помощи Украине. Потому что сейчас соглашаться с любыми предложениями российского президента – означает присоединяться к лагерю тех, кто позволяет себе не уважать Трампа, что является фактически кощунством.

Это означает, что возможности влияния на президента США и у Путина, и у многочисленных агентов Путина в американской элите будут заблокированы уже вскоре. Президенту России придется осознать, что ситуация для него действительно меняется не в лучшую сторону.