Трампу это выгодно: американистка назвала факторы, которые склонили его на сторону Украины

США начинают менять свое отношение к войне в Украине. С одной стороны, Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Путиным, которые россияне оценивают как благоприятные для себя. Мол, Путин доказал Трампу, что одерживает победу на фронте. С другой – вице-президент Джей Ди Вэнс заявляет, что Россия проигрывает в войне и не добивается успехов.

По мнению политолога-американистки Александры Филипенко, с которым она поделилась в эфире 24 Канала, такие изменения в позиции США в отношении России связаны с несколькими факторами. Она объяснила, какую роль в этом сыграл конфликт на Ближнем Востоке.

Мечтает о лаврах миротворца

Филипенко подчеркнула, что в первую очередь на позицию США повлияла реальная ситуация на фронте. Дональд Трамп любит присоединяться к победителям. Это очень цинично, но это так.

Кроме того, у него появилась надежда, судя по информации, которую ему предоставляют, что он сможет представить себя миротворцем, положившем конец войне в Европе. Трампу кажется, что договориться с Путиным вполне возможно, по крайней мере, в отношении прекращения огня. И это уже будет огромной победой президента США,

– отметила она.

Кроме того, для Трампа чрезвычайно важны, по ее словам, страны Персидского залива, которые находятся на перекрестке между Пекином и Вашингтоном. Ему очень интересно, куда эти страны, обладающие миллиардными состояниями, вложат свои средства – в американскую или китайскую экономику.

Владимир Зеленский также установил особые отношения с этими странами, лично встречался с Мухаммедом ибн Салманом и шейхами ОАЭ. Это именно те люди, которые важны для Трампа,

– подчеркнула Александра Филипенко.

Даже в Анкару американский президент прилетел на самолете, который ему подарил Катар, хотя улетел на другом из соображений безопасности. Потому что считает страны Персидского залива своими союзниками.

Почему США меняют позицию в отношении Украины: смотрите видео

Политолог добавила, что Украина проявила себя надежным партнером этих стран, способным предоставить технологии и опыт борьбы с иранскими "Шахедами", которые представляют наибольшую угрозу для Саудовской Аравии. Поэтому Трампу сейчас выгодно менять позицию.

Добавим, что в издании The Wall Street Journal обратили внимание на то, что Дональд Трамп на саммите НАТО отметил успехи Украины в производстве и применении дальнобойных дронов. Он получает разведывательные данные и осведомлен о новых возможностях украинских сил. Президент США, как пишет издание, был впечатлен успехами дальнобойных ударов по России.