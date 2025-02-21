The Guardian предлагает украинцам высказать собственное мнение относительно заявлений Дональда Трампа за последние дни

Британское издание The Guardian предоставило украинцам возможность высказать свою позицию относительно последних высказываний президента США Дональда Трампа. Соответствующая форма опубликована на официальном сайте медиа.

Анонимно можно оставить отзыв, а также контактные данные для возможного уточнения информации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно об опросе The Guardian

Редакция The Guardian призывает украинцев как в Украине, так и за ее пределами поделиться своим мнением о заявлениях Трампа о переговорах с Россией, войны, рейтинга Владимира Зеленского и перспектив проведения выборов во время военного положения.

Оставить комментарий можно как открыто, так и анонимно. В то же время The Guardian просит пользователей предоставить контактные данные для возможного уточнения деталей.

Справка: Пройти опрос можно на сайте The Guardian, заполнив соответствующую форму.

Что заявлял Дональд Трамп о Зеленском

Выступая на саммите Future Investment Initiative (FII) в Майами, Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал ему "действовать быстрее", иначе Украина может потерять свою государственность.

Кроме того, во время выступления в Майами Трамп заявил, что война разворачивается "не в том направлении" и подчеркнул, что только он способен достичь договоренности с Россией по ее завершению.

Он также раскритиковал отсутствие выборов в Украине и заявил, что украинский лидер "играет Джо Байдена, как на скрипке". Он выразил сомнение в уровне поддержки украинского президента, озвучив мистические 4% рейтинга украинского президента.

По результатам опроса КМИС в декабре 2024 года, Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли – 39%, еще 9% ответили, что не могут определиться. В феврале 2025 года, после заявлений Трампа поддержка Зеленского выросла до 57%, отчитались в КМИС.