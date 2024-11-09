Суд отложил рассмотрение дела Трампа о беспорядках под Капитолием

Суд приостановил рассмотрение дела Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. По словам прокуроров, необходимо оценить "беспрецедентные обстоятельства".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Дело было отложено до 2 декабря.

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Почему суд отложил дело Трампа

Вчера, 8 ноября, судья Таня Чуткан удовлетворила ходатайство офиса специального прокурора Джека Смита о временной приостановке рассмотрения дела, касающегося попытки отменить результаты выборов 2020 года.

Как сообщает издание, прокурор попросил суд приостановить рассмотрение дела в отношении новоизбранного президента, чтобы "оценить беспрецедентные обстоятельства", в которых оказался офис прокурора.

В заявлении Смит отметил, что после выборов обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся сроки, в графике досудебного разбирательства, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Команда Смита пообещала проинформировать судью о "результатах своих дебатов" до 2 декабря.

Могут ли отменить все уголовные дела против Трампа

В издании Reuters со ссылкой на знакомый с этим вопросом источник отметили, что Министерство юстиции обсуждает возможность закрытия дела, поскольку Трамп готовится к возвращению в Белый дом. В соответствии с политикой ведомства, которая была установлена в 1970-х годах, действующий президент не может быть подвергнут уголовному преследованию.

Адвокаты Трампа должны подать ответ на аргументы Смита до 21 ноября, в частности относительно возможности продолжения дела после решения Верховного суда США, которое предоставляет бывшим президентам широкий иммунитет от уголовного преследования за действия, совершенные во время исполнения своих обязанностей.