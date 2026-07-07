Трамп готов оказывать давление на Россию, – Грэмм заявил об изменении подходов США к переговорам

Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО, где должен встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны. В то же время в США все чаще говорят о необходимости усилить давление на Москву и расширить поддержку Украины.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие пообщался с американским сенатором Линдси Грэмом о том, готов ли Трамп изменить подход к переговорам. Сенатор объяснил, какие экономические и военные инструменты Вашингтон может использовать, чтобы заставить Россию двигаться к прекращению войны.

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Трамп готов усилить давление на Россию

Накануне встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп вновь заявил, что хочет способствовать заключению соглашения между Украиной и Россией. В то же время после переговоров с украинским президентом он может позвонить Владимиру Путину, однако в Вашингтоне все чаще подчеркивают: одних разговоров с Кремлем недостаточно.

Даниэль Ткие лично спросил сенатора Линдси Грэма, готов ли президент США оказать давление на Москву ради прекращения войны. Республиканец ответил утвердительно, но подчеркнул, что имеющихся мер пока недостаточно.

Думаю, да. Президент Трамп уже оказывает давление на Россию, но нам нужно гораздо большее давление на Москву,

– заявил Грэм.

Одним из главных рычагов должен стать внесенный им в Конгресс законопроект о санкциях. Документ позволит американскому президенту вводить тарифы против государств, которые покупают дешевую российскую нефть и продолжают финансировать Кремль.

Я хотел бы, чтобы закон о санкциях против России, который я внес в Конгресс, был принят. Этот инструмент позволит президенту Трампу вводить тарифы против стран, которые покупают дешевую российскую нефть,

– подчеркнул сенатор.

Грэм привел в качестве примера 25-процентные пошлины, введенные Трампом против Индии из-за закупок российской нефти. По его словам, такое давление уже дало результат, поэтому Вашингтон должен и в дальнейшем наносить удар по доходам Москвы, параллельно укрепляя Украину.

У нас в руках есть экономические инструменты для давления на Путина,

– подчеркнул Грэм.

Новый подход США может сочетать переговоры с реальными рычагами влияния: вторичными тарифами против покупателей российской нефти и дополнительной военной поддержкой Украины. Именно это, по мнению сенатора, способно заставить Путина ощутить цену продолжения войны.

Грэм призвал усилить украинскую ПВО

Экономическое давление на Москву должно сопровождаться укреплением украинной обороны. Грэм считает, что Соединенным Штатам необходимо расширить возможности Воздушных сил Украины и помочь им более эффективно противостоять российским атакам.

Нужно предоставить больше возможностей Воздушным силам Украины и сделать все, чтобы россиянам было сложнее прорывать украинскую противовоздушную оборону. Я хочу, чтобы этим летом все складывалось в пользу Украины,

– заявил сенатор.

На вопрос, готов ли Трамп после обострения ситуации вокруг Ирана вновь сосредоточиться на российско-украинской войне, Грэм ответил утвердительно. Он напомнил, что американский президент уже разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а сам сенатор лично встречался с Трампом и украинским лидером. По словам Грэма, президент США действительно стремится завершить войну, но соглашение должно быть честным и справедливым.

В то же время нынешнего давления на Кремль недостаточно, ведь Украина уже соглашается на прекращение огня, тогда как окончательное решение зависит от Путина.

Сейчас все зависит от Путина. Украина готова прекратить огонь хоть завтра. Нужно сильнее давить на Путина и оказать давление на его клиентов. Без нефтегазовых денег он не продержался бы и недели,

– подчеркнул Грэм.

Вашингтон может наносить удары не только непосредственно по России, но и по странам, которые продолжают покупать ее нефть и газ. Введение тарифов против таких государств, по мнению сенатора, способно перекрыть Кремлю главный источник доходов и приблизить окончание войны.

Грэм объяснил, как Трамп может усилить давление на Россию: смотрите видео