В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, ведь его приоритетом является дипломатия. Встреча на Аляске может способствовать тому, что лидер США начнет мирный процесс по завершению российско-украинской войны.

Глава Центра аналитических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, уже не будут вводить против России санкций, кроме вторичных. Однако даже такие ограничения могут иметь серьезные последствия для самих американцев.

"Это санкции против китайско-американской торговли. Эти ограничения могут ударить по гражданам США, поэтому Трамп не хочет их вводить", – объяснил он.

Что придется сделать Трампу, чтобы нажать на Россию?

Ярослав Божко заметил, что Трамп действительно не хочет вводить санкции против России, но ему приходится менять риторику в отношении Кремля из-за неуступчивости Владимира Путина.

У Соединенных Штатов Америки не остается другого варианта, кроме как ввести ограничения против россиян. Кроме того, Трамп так или иначе будет вести торговую войну с Китаем, даже без российско-украинской войны,

– сказал он.

Все потому, что приоритет американской администрации – снижение экономических мощностей КНР в пользу США, а война в Украине – лишь один из поводов, чтобы это произошло.

Добавим, Трамп пригрозил России "серьезными последствиями", если Путин откажется от мирных переговоров, хотя детали возможных действий не раскрыл. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что президент готов как усилить, так и смягчить санкции, в зависимости от результата встречи. В то же время Вашингтон призывает европейских союзников готовиться к жестким экономическим мерам против России.