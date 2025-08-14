Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в эфире FoxNews.

Введёт ли Трамп новые санкции?

Кэролайн Левитт объяснила, что одна из черт стиля ведения переговоров Дональда Трампа заключается в том, что президент не афиширует шаги, которые собирается делать.

И, безусловно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ положить конец этой войне. И именно это он стремится сделать завтра,

– добавила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время, по словам Левитт, в случае необходимости Дональд Трамп готов прибегнуть к санкциям и другим мерам.

Не то чтобы он хотел, он готов,

– подчеркнула она.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. По итогам саммита президенты России и США дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.