4 плана на столе Трампа по помощи Украине в войне против России

В администрации президента США Дональда Трампа есть 4 плана по помощи Украине в войне против России: предоставление сверхмощного оружия, давление на диктатора Владимира Путина и его окружение, санкции и снижение цен на нефть, создание нового миропорядка.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, объяснив, что это все создаст предпосылки для проблем в российской экономике и свержения путинского режима.

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Как США могут помочь Украине

Генерал армии объяснил, что спецпредставитель США по делам Украины Кит Келлог представил несколько аргументов из, вероятно, 45 наработанных по помощи Украине в войне против России.

Потенциальное предоставление оружия пятого-шестого поколения в случае несогласия Владимиром Путиным пойти на мирный процесс. Количество – в десятки раз больше, чем передавал экс-президент США Джо Байден. Давление на Путина и его окружение – болевые точки и общественные институты в России. Санкции и падение цены на нефтепродукты в несколько раз, что ударит по российской экономике. Объединение стран для нового миропорядка и создание мира без войн.

Это создаст предпосылки не только для защиты, но и победы над Россией и свержения путинского режима.

Был разговор не только Си Цзиньпина и Трампа, но и с Нарендой Моди, а ранее с Реджепом Эрдоганом. Это те игроки, которые контактируют с Путиным и могут ставить условия, а впоследствии совместные,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Речь идет прежде всего о недопущении ядерной войны, глобальной безопасности и прекращении войны в Украине.

К слову, недавно наложенные санкции США против России уже замедляют экспорт российской нефти в Азию. На это влияет, в частности, рост стоимости фрахта танкеров.