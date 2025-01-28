Про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пояснивши, що це все створить передумови для проблем в російській економіці та повалення путінського режиму.

Цікаво У ЄС бояться, що Трамп залишить Україну осторонь під час переговорів про мир з Росією, – El Pais

Як США можуть допомогти Україні

Генерал армії пояснив, що спецпредставник США у справах України Кіт Келлог представив кілька аргументів з, імовірно, 45 напрацьованих щодо допомоги Україні у війні проти Росії.

Потенційне надання зброї п'ятого-шостого покоління у випадку непогодження Владіміром Путіним піти на мирний процес. Кількість – у десятки разів більше, ніж передавав експрезидент США Джо Байден. Тиск на Путіна та його оточення – больові точки та суспільні інституції в Росії. Санкції та падіння ціни на нафтопродукти у кілька разів, що вдарить по російській економіці. Об'єднання країн для нового світопорядку й створення світу без війн.

Це створить передумови не тільки для захисту, а й перемоги над Росією і повалення путінського режиму.

Була розмова не тільки Сі Цзіньпіна і Трампа, а й з Нарендою Моді, а раніше з Реджепом Ердоганом. Це ті гравці, які контактують з Путіним і можуть ставити умови, а згодом спільні,

– наголосив Микола Маломуж.

Йдеться насамперед про недопущення ядерної війни, глобальну безпеку та припинення війни в Україні.

До слова, нещодавно накладені санкції США проти Росії вже уповільнюють експорт російської нафти в Азію. На це впливає, зокрема, зростання вартості фрахту танкерів.