Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала пояснил , что Дональду Трампу нужно достичь внешнеполитического результата, который можно преподнести как личную победу. Россия может воспользоваться этим и согласиться на временную паузу, однако в обмен на это будет требовать от США чрезвычайно высокую цену.

Новых мирных предложений у США пока нет

Заявление Марко Рубио о необходимости новых подходов пока не подкреплено конкретными инициативами. В Вашингтоне понимают, что переговорный процесс зашел в тупик, однако до сих пор не предложили ни другой площадки, ни условий, которые могли бы сблизить позиции сторон.

Если бы у американцев действительно были новые идеи, мы бы уже это почувствовали. Пока складывается впечатление, что они до сих пор не понимают, почему Украина не может просто отдать России часть Донбасса, чтобы прекратить войну,

– отметил Рыбачук.

Киев неоднократно заявлял о готовности встречаться и обсуждать прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. Путин отвергает такой вариант, поскольку стремится получить украинские территории и рассчитывает, что новые удары по городам и критической инфраструктуре заставят Украину согласиться на его условия.

Украинская позиция проста: мы не отдаем территории. Российский ответ также понятен – тогда они будут продолжать бомбардировать наши города и надеяться, что за зиму заставят нас капитулировать. Но этого никогда не будет,

– подчеркнул глава "Центра совместных действий".

Соединенные Штаты остаются в переговорном процессе, хотя их реальное влияние пока ограничено. Для Трампа важно сохранять образ мирового посредника, но без готовности Кремля к компромиссу любая новая дипломатическая инициатива останется лишь декларацией.

Трампу нужен результат перед выборами

Для Дональда Трампа роль миротворца важна не только во внешней политике. Поддержка президента США и Республиканской партии ослабевает в ключевых штатах накануне промежуточных выборов, тогда как заметных побед, которые можно было бы продемонстрировать избирателям, нет ни внутри страны, ни на международной арене.

Трамп настолько непопулярен среди американских избирателей, что ему нужно демонстрировать какие-то успехи. Но на международной арене их точно нет, да и внутри страны особых побед тоже не видно,

– пояснил Рыбачук.

В таких условиях в Вашингтоне могут надеяться, что Москва согласится хотя бы на временное прекращение огня, что американский президент представит как свое дипломатическое достижение. Однако Путин вряд ли пойдет на такой шаг без значительных уступок со стороны США.

Путин заломит очень высокую цену за условное перемирие, которое Трамп сможет объявить своей победой. Он будет требовать снятия санкций, многомиллиардных контрактов и возобновления операций с нефтью, газом и банковским сектором,

– подчеркнул глава "Центра совместных действий".

Даже в случае достижения договоренности речь шла бы лишь о временной паузе, а не о завершении войны. Кремль попытается использовать потребность Трампа в быстром политическом результате, чтобы добиться ослабления давления и получить дополнительные экономические выгоды.

Мы все понимаем, что это будет временное перемирие. Но за свое согласие Путин захочет получить очень многое. И, возможно, еще что-то, о чем мы не знаем,

– подчеркнул глава "Центра совместных действий".

Рыбачук объяснил, при каких условиях Путин может согласиться на перерыв в войне: смотрите видео