Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Дональду Трампу потрібен зовнішньополітичний результат, який можна подати як особисту перемогу. Росія може скористатися цим і погодитися на тимчасову паузу, однак натомість вимагатиме від США надзвичайно високої ціни.

Нових мирних пропозицій у США поки немає

Заява Марко Рубіо про необхідність нових підходів поки не підкріплена конкретними ініціативами. У Вашингтоні розуміють, що переговорний процес зайшов у глухий кут, однак досі не запропонували ні іншого майданчика, ні умов, які могли б зблизити позиції сторін.

Якби американці справді мали нові ідеї, ми б уже це відчули. Поки складається враження, що вони досі не розуміють, чому Україна не може просто віддати Росії частину Донбасу, щоб припинити війну,

– зазначив Рибачук.

Київ неодноразово заявляв про готовність зустрічатися та обговорювати припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. Путін такий варіант відкидає, оскільки прагне отримати українські території та розраховує, що нові удари по містах і критичній інфраструктурі змусять Україну погодитися на його умови.

Українська позиція проста: ми не віддаємо території. Російська відповідь також зрозуміла – тоді вони продовжуватимуть бомбардувати наші міста й сподіватися, що за зиму змусять нас капітулювати. Але цього ніколи не буде,

– наголосив голова "Центру спільних дій".

Сполучені Штати залишаються в переговорному процесі, хоча їхній реальний вплив поки обмежений. Для Трампа важливо зберігати образ світового посередника, але без готовності Кремля до компромісу будь-яка нова дипломатична ініціатива залишатиметься лише декларацією.

Трампу потрібен результат перед виборами

Для Дональда Трампа роль миротворця важлива не лише у зовнішній політиці. Підтримка президента США та Республіканської партії слабшає у ключових штатах напередодні проміжних виборів, тоді як помітних перемог, які можна було б показати виборцям, немає ані всередині країни, ані на міжнародній арені.

Трамп настільки непопулярний серед американських виборців, що йому потрібно демонструвати якісь успіхи. Але на міжнародній арені їх точно немає, та й усередині країни особливих перемог теж не видно,

– пояснив Рибачук.

За таких умов у Вашингтоні можуть сподіватися, що Москва погодиться хоча б на тимчасове припинення вогню, яке американський президент представить як власне дипломатичне досягнення. Проте Путін навряд чи зробить такий крок без значних поступок з боку США.

Путін заломить дуже високу ціну за умовне перемир'я, яке Трамп зможе оголосити своєю перемогою. Він вимагатиме зняття санкцій, багатомільярдних контрактів і відновлення операцій з нафтою, газом та банківським сектором,

– наголосив голова "Центру спільних дій".

Навіть у разі домовленості йшлося б лише про тимчасову паузу, а не про завершення війни. Кремль спробує використати потребу Трампа у швидкому політичному результаті, щоб домогтися послаблення тиску та отримати додаткові економічні вигоди.

Ми всі розуміємо, що це буде тимчасове перемир'я. Але за свою згоду Путін захоче отримати дуже багато. І, можливо, ще щось, про що ми не знаємо,

– наголосив голова "Центру спільних дій".

Рибачук пояснив за яких умов Путін може погодитися на паузу у війні: дивіться відео