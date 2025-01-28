Путин почувствовал опасность: Кремль прибегнул к определенным действиям на фоне угроз Трампа

Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. И это может стать серьезным ударом для российской экономики.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц сказал 24 Каналу, что самая большая угроза касается не самого финансирования военно-промышленного комплекса России.

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Почему обеспокоился Путин

Липсиц заметил, что внезапно из Кремля пошли информационные сигналы о том, что цели войны уже достигнуты. Очевидно, в окружении Путина поняли, что экономика начнет разрушаться и все начнут беднеть.

По его словам, если бы Россия занималась только войной и не имела никаких других потребностей в деньгах, то, вероятно, средств хватило бы надолго. И воевать при таких условиях можно было бы хоть десятилетиями.

Однако, отметил доктор экономических наук, вопрос заключается в том, чтобы работала гражданская экономика. Ведь многие люди из администрации Путина именно на этом зарабатывают. К тому же должна быть поддержка населения, которое очень беднеет, поэтому ему нужно что-то давать.

И Путин это чувствует. Посмотрите внимательно, он только что сделал щедрый жест – объявил, что будет индексация пенсий не на 7,5%, а на 9,5%,

– подчеркнул Липсиц.

То есть, объяснил он, если пенсия россиянина составляет 15 тысяч рублей, то ему добавят еще примерно 300 рублей, чтобы тот выдержал инфляцию. Когда инфляция составляет 30%, такая индексация пенсий проблемы не решит, но надо хоть как-то успокоить избирателей.

Дело в том, добавил Липсиц, что угроза существует не касаемо финансирования военного комплекса, а из-за роста социального напряжения. Ведь обеднение населения может вызвать его недовольство, которое опасно для Путина.