"Это просто путинский губернатор": Рашкин о Трампе, Starlink и новом давлении на Украину

Юрий Рашкин назвал Трампа "путинским губернатором" и объяснил, почему выборы в США грозят ему и Илону Маску. Роман Цимбалюк рассказал о Starshield, ударах по России и опасности уступок в отношении Донбасса.

Спор вокруг Starlink обострил вопрос о зависимости украинской обороны от решений Илона Маска и администрации Дональда Трампа. Накануне выборов в Конгресс США все острее встает и вопрос об ответственности американского руководства за политику в отношении Украины.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, почему Маск может столкнуться с давлением законодателей и чем опасен Трамп после выборов. К анализу присоединился журналист Роман Цимбалюк, который оценил украинские удары по России, противоречия вокруг Донбасса и неизменные требования Кремля.

Маск рискует потерять контракты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Дональд Трамп заслужит Нобелевскую премию мира только в случае справедливого завершения войны против Украины. В то же время он публично ответил Илону Маску, напомнив, что европейские государства оплачивают услуги Starlink, которыми пользуется Украина.

Рашкин считает такую позицию Варшавы правильной, ведь молчание союзников Трамп может воспринять как согласие с собственными решениями. Маск оказался в особенно уязвимом положении: его компании получают большие государственные заказы, а сам он потратил сотни миллионов долларов на поддержку американских политических кампаний.

По оценке обозревателя, нынешний американский президент имеет гораздо больше рычагов влияния на Маска, чем наоборот. В то же время в Конгрессе представители обеих партий все активнее поднимают вопрос о политическом влиянии миллиардера и зависимости государственных систем от его компаний.

Мой опыт в Соединенных Штатах подсказывает: когда ты выступаешь против государства, государство в конце концов тебя перемалывает. Один человек против этой машины еще ни разу не побеждал. А против Маска сейчас формируется коалиция и слева, и справа,

– подчеркнул Рашкин.

Одной из причин недовольства стало поведение Маска после проблем со спутниковой связью. Он обвинял Украину в коррупции и ставил под сомнение использование американских средств, хотя европейские партнеры оплачивают значительную часть соответствующих услуг.

Даже после возобновления работы Starlink остается вопрос стабильности доступа к системе. Рашкин не исключает повторения проблем после выборов в США, поскольку технологическая зависимость Украины и ее партнеров от одной частной компании никуда не исчезла.

Особенно сложной является ситуация с альтернативами. Даже конкуренты SpaceX используют ее ракеты для запуска собственных спутников, поскольку не располагают достаточными возможностями для самостоятельных запусков.

Если вы не будете вкладывать деньги в исследования и развитие собственных технологий, то будете зависеть от таких людей. А потом будете спрашивать: как мы вообще оказались в этой ситуации? Делать что-то нужно было гораздо раньше,

– пояснил политический обозреватель.

Европейские государства уже рассматривают возможности создания независимых систем спутниковой связи, в частности для Украины. Однако эти проекты требуют времени и инвестиций, тогда как военным необходима стабильная связь уже сейчас.

Трамп может стать еще опаснее

После промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября Дональд Трамп может оказаться в более сложном политическом положении. Если республиканцы потеряют большинство в Палате представителей, его администрации придется значительно чаще отвечать на вопросы законодателей относительно своих решений.

Рашкин соглашается, что у американского президента при таком сценарии будет меньше возможностей для единоличных действий. Однако ослабление политического влияния не означает, что он откажется от конфронтационного стиля.

Он будет более ограничен в своих возможностях, но станет злее и опаснее. Если у Трампа дела идут хорошо, он наглеет. Если плохо – впадает в ярость. Я еще не видел ситуации, когда он просто успокоился,

– отметил Рашкин.

Одним из рисков он называет попытки поставить под сомнение результаты голосования. Американский президент и его сторонники уже используют судебные механизмы в спорах вокруг избирательных процедур, а Рашкин не исключает гораздо более острого противостояния после объявления результатов.

Обозреватель даже допускает повторение беспорядков, подобных событиям 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Однако главным способом предотвратить такой сценарий он считает высокую явку избирателей и убедительный результат голосования.

Исторически партия действующего президента США часто теряет места на промежуточных выборах. Значительное поражение республиканцев, по предположению Рашкина, может уменьшить возможности Трампа оспаривать результаты и мобилизовать сторонников для уличных столкновений.

Он будет делать все, что сможет, но не все, что захочет. Как и Путин. Они оба хотели бы гораздо большего, но их возможности все-таки ограничены,

– пояснил американский обозреватель.

Важную роль будут играть американские государственные институты, в частности Конгресс, суды и правоохранительные органы. Рашкин считает, что даже при самом худшем политическом сценарии они остаются главным препятствием для неограниченной власти президента.

Донбасс не остановит Путина

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Донбасс центральным вопросом переговоров о завершении российско-украинской войны. Однако Рашкин убежден, что сведение всего конфликта к территориальным претензиям Кремля лишь упрощает истинные намерения Владимира Путина.

Москва требует от Украины оставить неоккупированными районы Донецкой области, в частности важные оборонительные рубежи. По словам обозревателя, в Вашингтоне могут рассматривать это как отдельную уступку, которая позволит заключить мирное соглашение, хотя Россия не отказывается от гораздо более широких целей.

Рубио здесь не стратег, а тактик. Это как будто террорист требует передать ему все ключи, а нам говорят: он просто хочет ключи, больше ничего. Это безумие,

– заявил Рашкин.

По его мнению, Рубио прекрасно понимает особенности авторитарных режимов. Он много лет работал в Сенате, занимался внешней политикой и хорошо знает, как действуют диктатуры, в частности кубинский режим.

Однако пребывание на посту госсекретаря и политические амбиции могут заставлять его поддерживать подход Трампа, даже когда он противоречит его прежним убеждениям. Рашкин предполагает, что часть американских чиновников рассчитывает на отказ Украины от российских условий, после чего ответственность за провал переговоров можно будет возложить на Киев.

Он все понимает. Но надеется, что Украина никогда на это не согласится, а тогда главное – свалить вину на кого-то другого. Не Рубио виноват, не Путин, не Трамп. Кто у нас остается? Украина,

– отметил политический обозреватель.

Подобная позиция Вашингтона создает для Украины дополнительное дипломатическое давление. Ведь требование покинуть укрепленные районы Донецкой области касается не только территорий, но и возможностей сдерживать дальнейшее российское наступление.

Конгресс готовит расследование

В случае победы демократов на выборах одним из первых вопросов может стать проверка решений администрации Трампа, в частности касательно Starlink и государственных контрактов SpaceX. Рашкин ожидает, что законодатели будут требовать документы, показания должностных лиц и объяснения относительно ограничений, которые могли повлиять на украинскую оборону.

В то же время новый состав Конгресса официально приступит к работе только 3 января. До этого республиканцы будут сохранять нынешние полномочия, а администрация Трампа будет иметь время продвигать собственные решения.

По словам Рашкина, демократы уже сигнализируют о намерении проверять финансовые операции и государственные контракты. Однако даже после получения большинства расследования могут столкнуться с трудностями, ведь Трамп обещает защищать своих союзников, в частности с помощью президентского помилования.

Обозреватель предполагает, что Россия пытается использовать последние недели перед выборами для усиления давления на Трампа. Он связывает это с украинскими ударами по российским объектам и нежеланием Кремля отказываться от попыток добиться уступок дипломатическим путем.

Каждый новый план, который возникает у Трампа, всегда приходит из Кремля. Это уже не просто "все дороги ведут к Путину" – вся информация идет оттуда. Это просто путинский губернатор,

– заявил Рашкин.

В то же время он высоко оценивает выдержку Владимира Зеленского, который вынужден продолжать контакты с Вашингтоном, не соглашаясь на российские требования. По мнению обозревателя, решающим фактором остается сопротивление украинцев, которые держат фронт и не позволяют Кремлю реализовать свои планы.

После выборов напряженность может перейти и в бюджетные споры. В частности, Трамп и руководство Пентагона будут нуждаться в поддержке законодателей для утверждения новых оборонных расходов, а часть республиканцев после возможного поражения партии уже не будет иметь прежних причин безоговорочно поддерживать президента.

Иран и проблемы Кушнера

Ситуация на Ближнем Востоке также может повлиять на результаты американских выборов. Рашкин обратил внимание на рост цен на энергоносители и риск возобновления масштабных боевых действий против Ирана после голосования в США и Израиле.

Он предполагает, что администрация Трампа стремится избежать нового обострения до 3 ноября, потому что дальнейшее подорожание топлива может усилить недовольство американских избирателей. Обозреватель также упомянул предположение Льва Парнаса о том, что Россия и Иран могут координировать свои действия с учетом внутриполитических интересов Трампа.

Похоже, что Израиль и Соединенные Штаты готовятся возобновить военные действия против Ирана после выборов. Сначала избирателям дадут проголосовать, а затем начнут говорить о новой военной операции. Ожидайте дальнейшего роста цен,

– предположил Рашкин.

Ситуация с нефтью уже создает трудности для Белого дома, поскольку американцы ощущают на себе последствия подорожания топлива наряду с влиянием тарифной политики Трампа. Обозреватель считает попытки переложить ответственность за это на Украину политически неудачными.

Критика касается и роли Джареда Кушнера, который участвует в важных международных переговорах. Рашкин упомянул сообщения о его финансовых связях за рубежом и настаивает, что вопросы возможной непрозрачности таких отношений должны проверяться ответственными американскими органами.

Вместе с тем значительную часть внешнеполитических контактов администрации ведут люди из ближайшего семейного окружения президента. По мнению обозревателя, это создает дополнительные риски для государственной политики США, особенно когда речь идет о переговорах с Россией и странами Ближнего Востока.

Саммит ради разделения мира

После американских выборов могут возобновиться трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Параллельно обсуждается возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, которую Кремль стремится использовать для демонстрации собственного международного веса.

Рашкин скептически оценивает возможный результат таких контактов. Он считает, что большие державы могут пытаться обсуждать сферы влияния, однако реальность значительно сложнее планов политиков, которые хотят договориться о будущем других стран без их участия.

Я ожидаю того, чего всегда ожидаю от Трампа: фотографий и позора. И не обязательно именно в таком порядке. Может быть, позор просто на фотографии,

– иронично заметил Рашкин.

По его оценке, гипотетический сценарий такого разделения предполагал бы российский контроль над Украиной и частью Европы, американское влияние на Западное полушарие и китайское господство над Тайванем. Однако этому мешают и внутриполитические процессы в США, и сопротивление Украины, и собственные интересы Пекина.

Особенно опасным Рашкин считает период между выборами 3 ноября и началом работы нового Конгресса 3 января. Если республиканцы потерпят поражение, Трамп еще некоторое время будет сохранять нынешние возможности, хотя уже будет знать о предстоящем усилении контроля со стороны законодателей.

После выборов у него останется два месяца, когда ему еще не смогут полноценно мешать. И Путин явно хочет использовать это окно возможностей для своих убийственных целей,

– считает американский обозреватель.

Он предполагает несколько сценариев для Трампа: существенное политическое ослабление, длительные судебные споры или массовые беспорядки в США. В каждом из них американскому президенту будет сложнее представлять себя сильным международным лидером.

Рашкин также обратил внимание на положение других возможных участников саммита. Россия не достигла главных целей в войне против Украины, у США серьезные трудности из-за Ирана, а Китай до сих пор не реализовал свои планы в отношении Тайваня.

Удары меняют ход переговоров

Новые украинские удары по российским военным и промышленным объектам демонстрируют возможности Сил обороны даже при ограниченных поставках западного вооружения. В частности, появились сообщения об атаках с применением Storm Shadow по объектам в Тольятти и Орле.

Журналист Роман Цимбалюк считает, что своевременная передача Украине достаточного количества дальнобойных средств могла значительно раньше изменить ситуацию в войне. Он обратил внимание, что даже относительно небольшое количество высокоточных ракет способно наносить серьезный ущерб важным российским предприятиям.

Больше всего возмущает то, что если бы нам дали достаточно средств поражения, война уже была бы где-то в районе Урала. Это давно можно было сделать, если бы необходимые ракеты поставили вовремя,

– подчеркнул Цимбалюк.

В то же время сотрудничество Украины с США в военной сфере не прекратилось. Украинские подразделения продолжают использовать HIMARS, а работу спутниковой связи Starlink удалось восстановить.

Украина также активно развивает собственные средства поражения средней и большой дальности. Цимбалюк связывает это с необходимостью компенсировать задержки западных поставок и самостоятельно находить возможности для ударов по российской военной инфраструктуре.

Важными остаются и переговоры по Донецкой области. По мнению журналиста, в Вашингтоне постепенно начинают осознавать, что односторонний выход украинских войск из укрепленных районов Донецкой области создаст угрозу для обороны других регионов.

Цимбалюк предполагает, что после контактов в Осло американская сторона привезла в Санкт-Петербург позицию, предусматривающую прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, а не отвод украинских войск с неоккупированных территорий.

В то же время Кремль не поспешил ее поддержать. По оценке журналиста, российские заявления о необходимости дополнительного размышления могут свидетельствовать о нежелании Путина соглашаться на вариант, не предусматривающий новых территориальных завоеваний.

Starshield и ракеты Patriot

Проблемы с военным сегментом спутниковой связи остаются одной из самых острых тем в отношениях Киева и Вашингтона. Цимбалюк предполагает, что соответствующие ограничения могли быть частью политического давления на Украину, связанного с требованиями Дональда Трампа о завершении войны.

По его мнению, решение такого уровня не могло приниматься исключительно Илоном Маском или отдельными должностными лицами Пентагона. Военные технологии SpaceX используются в рамках американских государственных контрактов, поэтому ключевая политическая ответственность, как считает журналист, лежит на Белом доме.

Это мог сделать только Трамп. Разговоры о том, что кто-то в Министерстве обороны или сам Илон Маск просто решил все отключить, для меня несерьезны. Все эти компании работают в рамках американского законодательства,

– пояснил Цимбалюк.

После критики внутри США ситуация со связью начала меняться. Журналист не исключает, что Вашингтон впоследствии может согласиться и на расширение работы соответствующих сервисов вблизи российской границы, что увеличит возможности Украины противодействовать ракетным угрозам.

Цимбалюк напомнил, что многие решения относительно западного оружия поначалу казались невозможными. Так было с передачей кассетных боеприпасов, дальнобойных ракет, истребителей F-16 и систем Patriot.

Особое внимание он уделил ударам по российским пусковым установкам, которые используются для обстрелов украинских городов. Уничтожение таких систем позволяет снизить угрозу еще до запуска ракет, а не тратить дефицитные перехватчики после начала атаки.

Как сэкономить ракеты для Patriot? Уничтожать российские пусковые установки вместе с экипажами. У наших союзников были возможности сэкономить и деньги, и человеческие жизни, если бы необходимое вооружение предоставили раньше,

– подчеркнул журналист.

В качестве примера он упомянул российские обстрелы Харькова ракетами С-300. После разрешения на применение западных дальнобойных средств по соответствующим военным объектам российские подразделения были вынуждены отводить часть пусковых установок подальше от украинской границы.

Путин не отказывается от требований

Владимир Путин вновь заявил о необходимости выполнения всех целей так называемой "СВО" и вернулся к российским требованиям относительно будущей архитектуры безопасности Европы. В частности, Кремль продолжает продвигать идеи ограничения военных возможностей Украины и возвращения НАТО к параметрам 1997 года.

Цимбалюк обратил внимание, что российский диктатор фактически повторяет старые требования, хотя положение самой России значительно изменилось. Москва не смогла добиться демилитаризации Украины, которая вместо этого получила новейшие западные системы вооружения и развила собственное производство.

В то же время Путин не исключает возможности дальнейших переговоров. По оценке журналиста, его последние формулировки стали менее категоричными, поскольку Кремль пытается найти приемлемый для себя способ продолжения контактов с США.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркивает возможность прекращения боевых действий без юридического признания оккупированных территорий российскими. Цимбалюк считает принципиальной разницу между замораживанием боевых действий и отказом Украины от своих земель.

Особое значение имеют заявления Путина о Донбассе как о якобы исторически российской территории. По такой логике Кремль может выдвигать подобные претензии и на другие украинские регионы, поскольку не существует понятной границы его исторических аргументов.

Чем в этом безумном представлении Донецкая область отличается от Львовской, Харьковской, Одесской или Киева? Когда начинаешь говорить об исторических землях, не удивляйся, если кто-то потом применит такой подход к тебе самому. Это ящик Пандоры,

– отметил Цимбалюк.

Между тем на временно оккупированных территориях возникли масштабные проблемы с электроснабжением. Сообщалось о введении графиков в Крыму и отключениях в некоторых районах оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Цимбалюк обратил внимание, что российские федеральные СМИ уделяют таким проблемам значительно меньше внимания, чем перебоям в работе московских аэропортов. По его мнению, Москва почти не беспокоится о жизни людей в захваченных украинских городах.

В то же время беспилотные атаки все чаще нарушают работу авиации в Москве и Санкт-Петербурге. Российским властям приходится усиливать защиту важных объектов, а сообщения о размещении средств ПВО даже вблизи мавзолея в Москве демонстрируют масштабы беспокойства.

Им нужно думать не о Ялте, а о Нюрнберге. Это гораздо ближе к справедливости,

– подчеркнул Цимбалюк.

Журналист также сомневается, что Россия может претендовать на равноправное участие в новом разделе мира с США и Китаем. Он предполагает, что за разговорами о большом саммите могут стоять и экономические интересы Вашингтона, в частности возможность получить доступ к российским месторождениям редкоземельных металлов, которые Москва ранее предлагала Пекину.

Полное видео интервью: смотрите видео