Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью Fox News Radio.

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Трамп считает, что может вернуть незаконно депортированных украинских детей

Трамп заявил, что может вернуть украинских детей, депортированных Россией.

Я верю, что смогу, да. Я не очень много об этом знал. Я слышал об этом вчера. Это довольно трудная вещь, но я верю, что смогу это сделать,

– отметил президент США.

В то же время правозащитница, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская заявила, что эту новость следует воспринимать "со всей осторожностью".

Она отметила, что США уже почти три года прилагают значительные усилия в этом процессе и является частью Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"То, что для кого-то в самих США это стало новостью, не означает, что мы не ценим эту помощь. И если сейчас появятся новые возможности, то это хорошо. Однако, умелое искажение реальности со стороны России, податливость к влияниям российской пропаганды нового политикума и крайне тяжелое по объективным причинам положение Украины, что касается идентификации и верификации детей, может привести к тому, что мы услышим: "Никаких детей Россия не похищала, а все, кто нуждался в воссоединении из-за конфликта в Украине, уже с родственниками", – подчеркнула Рашевская.

Она добавила, что в Украине "готовы объяснять и рассказывать правду". Она отметила, что в США существуют люди среди республиканцев и демократов, для которых она не станет сенсацией.