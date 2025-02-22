Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю Fox News Radio.

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Трамп вважає, що може повернути незаконно депортованих українських дітей

Трамп заявив, що може повернути українських дітей, депортованих Росією.

Я вірю, що зможу, так. Я не дуже багато про це знав. Я чув про це вчора. Це досить важка річ, але я вірю, що зможу це зробити,

– зазначив президент США.

Водночас правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська заявила, що цю новину слід сприймати "з усією обережністю".

Вона зазначила, що США вже майже три роки докладають значних зусиль у цьому процесі та є частиною Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Те, що для когось в самих США це стало новиною, не означає, що ми не цінуємо цю допомогу. І якщо зараз з’являться нові можливості, то це добре. Однак, вміле спотворення реальності з боку Росії, податливість до впливів російської пропаганди нового політикуму та вкрай важке з об'єктивних причин становище України, що стосується ідентифікації та верифікації дітей, може призвести до того, що ми почуємо: "Ніяких дітей Росія не викрадала, а всі, хто потребував возз'єднання через конфлікт в Україні, вже з родичами", – наголосила Рашевська.

Вона додала, що в Україні "готові пояснювати й розповідати правду". Вона зазначила, що у США існують люди серед республіканців і демократів, для яких вона не стане сенсацією.